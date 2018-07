Op vakantiebezoek bij voorzitter Ivan De Witte: "Nog één keer Champions League en de cirkel is rond" Niels Vleminckx in Frankrijk

08u10 0 Jupiler Pro League "De zon. Lekker eten. Tijd met mijn vrouw. Hier kom ik tot rust." Na tien dagen in de Provence - de tijd eerlijk verdeeld tussen kleinkinderen en echtgenote - zit Ivan De Witte (71) vanavond op Sclessin voor de competitiestart tegen Standard. Zijn twintigste als voorzitter van AA Gent. "Integriteit. Respect. Loyauteit. Mocht ik afscheid kunnen nemen als voorzitter van een club waarin die drie waarden heersen, zal ik een zeer gelukkig man zijn."

Twee zongebruinde jongens van een jaar of acht spreken ons aan. Wie de meneer is die zo vaak op de foto gaat in hun stadje. "Est-il une star?", vraagt de langste van de twee met grote ogen. Op de achtergrond klinkt het zachte getik van petanqueballen die elkaar raken en elk hun eigen weg gaan.

Neen, Ivan De Witte is geen ster. De weinige vakantie die hij als baas van Hudson en voorzitter van AA Gent heeft, onderbreekt De Witte voor een gesprek met een journalist die hij nog nooit ontmoet heeft. Hij haalt de schouders op: "Ik vind dat maar normaal." De competitie start opnieuw. En daar hoort een mission statement van de president bij. "Toen ik in 1999 voorzitter werd, draaide AA Gent een omzet van 5 miljoen euro. Nu is dat 45 miljoen. Een gigantische weg hebben we afgelegd. Daarop willen we doorgaan."

Het begint opnieuw, voorzitter. Wat verwacht u van de opener tegen Standard?

"Ik kijk er met enige rust naar. Zijn er tekorten: geen man overboord. Gaat het goed, zoveel te beter. Maar ik wil er wel per se bij zijn. In het stadion. Ik wil de temperatuur kunnen meten. Zien hoever de groep staat - technisch, tactisch, fysiek. Dat lukt niet via een tv-scherm."

