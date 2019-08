Op klasse staat geen leeftijd: geweldige Mbokani loodst Antwerp naar 6 op 6 LPB

04 augustus 2019

Antwerp behoudt het maximum van de punten na een ruime 4-1-zege tegen Waasland-Beveren. De Great Old swingde onder de regie van een geweldige Dieumerci Mbokani, goed voor twee loepzuivere goals en één briljante assist.

Net als vorige week in Eupen was de Congolese klasbak al na enkele minuten trefzeker. De voorzet van Hairemans was op maat, de afwerking van Mbokani in de stijl van een echte killer. RAFC meteen in een zetel, waarin het na een halfuur nog wat dieper mocht wegzakken. Refaelov verdubbelde de score vanop de stip nadat Boucaut hands zag in een ingreep van Vukotic. ‘Rafa’ deed dat met een ‘panenka’, op de Bosuil niet meer vertoond sinds de Hongaarse balvirtuoos Laszlo Fazekas begin jaren ‘80.

Even leek het nog spannend te worden met de aansluitingstreffer van Verreth kort voor rust. Een gedecideerd Antwerp liet de bezoekers echter niet lang de illusie op puntenwinst. Buta verzilverde een heerlijke assist van Mbokani: 3-1 na 50 minuten. De ongrijpbare Congolees zette zelf de kroon op het werk met een ‘kattenpoot-goal’ zoals alleen hij dat kan. RAFC trekt met 6 op 6 en een vat vol vertrouwen naar het Europa League-duel van donderdag tegen Viktoria Plzen. Dieumerci Mbokani - tijdens het tussenseizoen in beeld bij Anderlecht, dat niet toehapte - wordt er in november 34. Op klasse staat duidelijk geen leeftijd.