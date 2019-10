Op het eerste gezicht meters offside, maar gelijkmaker Plastun werd terecht goedgekeurd TLB/GVS

31 oktober 2019

23u08 0

In minuut 94 gingen de kopjes naar beneden bij de thuisploeg. Dompé gooide de bal voor, Plastun kopte de 3-3-eindstand raak. De VAR herbekeek de fase in het busje, en op het eerste gezicht stond de assistgever meters buitenspel. Niets van aan, want Luckassen, amper te zien op het moment dat het beeld wordt stilgezet en de denkbeeldige lijn wordt getrokken, was blijven hangen. De gelijkmaker telde dus.

