Op de valreep! 20-jarige Monaco-huurling schenkt Cercle vlak voor affluiten de zege tegen Lokeren Mich Vergauwen

04 augustus 2018

22u01 4 Cercle Brugge CER CER 3 einde 2 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League “Ik reken op m’n spelers hun eergevoel.” Peter Maes verwachtte een antwoord van zijn team na de erbarmelijke 0-4 opener tegen RC Genk. Helaas. Na amper 7 minuten stond Lokeren al 2-0 in het krijt tegen Cercle. Van die dubbele opdoffer herstelde Lokeren niet meer.

Lukas Marecek. Op een blauwe maandag speelde de Tsjech zowaar nog bij Anderlecht. Sinds vorig seizoen maakt hij de dienst uit bij Lokeren. Niet eens zo slecht eigenlijk, maar vanavond gaf de middenvelder niet thuis. Integendeel. Al na 4 minuten verloor hij knullig de bal, Cercle en Bruno profiteerden optimaal. Drie minuten later zowaar een dubbele voorsprong voor de Vereniging, opnieuw via Bruno. Wat een dol wedstrijdbegin van de West-Vlamingen.

Wat een dramatisch Lokeren. Alweer. Hoe bestaat het dat je na zo’n oplawaai, vorig weekend tegen Genk nu zó slecht aan een wedstrijd begint. Stress werkt verlammend zeker? Nadat de Waaslanders hun eerste zenuwen waren kwijtgespeeld, kwamen ze via een gelukje weer in de slipstream van Cercle. Na een handsbal van Bruno in de zestien, scoorde Maric via strafschop.

Na rust liet Maes Marecek logischerwijs in de kleedkamer, Benchaib was zijn vervanger. Maes schakelde over naar een 4-4-2, eerst Hupperts, daarna afwisselend Benchaib en Miric namen plaats naast diepe spits Saroka. Logische zet van Maes, die er met Djordje Jovanovic eind vorige week een extra spits bij kreeg. De verandering van tactiek rendeerde ook, want op voorzet van Saroka maakte Cevallos er net voorbij het uur 2-2 van. Lokeren lag zo, ondanks het missen van de openingsfase, alsnog op koers voor een eerste puntje.

Dat was echter buiten de waard gerekend. In blessuretijd schonk Tormin -op aangeven van Taravel, ex-Lokeren- Cercle alsnog hun eerste driepunter van het seizoen. Lokeren blijft andermaal met lege handen achter.