Exclusief voor abonnees Op bezoek bij de ouders van Felice Mazzu, die vanavond thuiskomt in Charleroi: “Misschien komt Juventus hem wel halen” Kjell Doms

13 september 2019

06u30 0 Jupiler Pro League Felice Mazzu komt vanavond thuis in Charleroi. In de aanloop naar het duel met zijn ex-club werden wij op een boogscheut van Mambourg ontvangen door zijn ouders Pasquale en Anna. “Misschien komt Juventus hem wel halen.”

“Mijn zitje achter de bank van Charleroi ben ik kwijt sinds Felice vertrokken is. Maar ik ga vrijdag zéker kijken. Waar ik zit maakt me niet uit, ik wil de ‘retour’ van mijn zoon niet missen.” Pasquale Mazzu is 86 jaar en praat nog zeer vief. Hij woont samen met zijn echtgenote Anna (80) in een bescheiden maar karaktervol rijhuis in Charleroi, op goed anderhalve kilometer van Mambourg. Koffie, grappa - ook al moet het nog middag worden - en de Gazzetta dello Sport vullen de keukentafel. “Het is niet dat ik niet naar de wedstrijd wil gaan, maar mijn gezondheid laat het niet meer toe”, vertelt mama Anna. “Ik moedig mijn zoon aan vanuit mijn zetel.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis