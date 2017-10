Oostende schorst Franck Berrier om disciplinaire redenen 14u52

Bron: Belga 0 BELGA Jupiler Pro League Franck Berrier komt voorlopig niet meer in actie voor KV Oostende. De kustploeg heeft de spelmaker voor onbepaalde tijd en met onmiddellijke ingang geschorst.

"Na rijp beraad en intern overleg heeft de directie van KV Oostende afgelopen dinsdag besloten om zijn speler Franck Berrier met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd te schorsen om disciplinaire redenen", luidt het vandaag. "Ter bescherming van de rechten van zowel de speler zelf als van de club wordt er verder -vanuit KV Oostende- niet gecommuniceerd over de aanleiding, noch over de details van deze schorsing."



De 33-jarige Berrier zou een lucratief voorstel van een Thaise club op zak hebben en op een transfer azen. Bij KVO ligt de Fransman nog onder contract tot 2019.



Berrier scoorde dit seizoen drie keer in tien wedstrijden voor Oostende. In de laatste twee competitieduels, tegen STVV en Charleroi, ontbrak hij door een blessure. De Fransman speelt sinds 2013 voor de ploeg van Marc Coucke.



Dankzij de 3-0 winst tegen Charleroi gaf Oostende dinsdag de rode lantaarn in de hoogste klasse door aan KV Mechelen. Zaterdagavond wacht op speeldag 13 een verplaatsing naar Lokeren.

