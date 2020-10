Oostende rekent thuis makkelijk af met Moeskroen en nestelt zich in de linkerkolom ESK

04 oktober 2020

23u02 2 KV Oostende KVO KVO 3 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League KVO is zonder zorgen over het zwakke Moeskroen heen gerold. Met dank aan de vlijtige Sakala maar ook aan zijn offensief denkende coach, Alexander Blessin, die resoluut gaat voor goed voetbal zoals ze dat in Oostende al een paar jaar niet meer te zien kregen.

Het duurde een uur voor KV Oostende zijn dwingend overwicht in een doelpunt omzette. Het gevolg was dat liefst twee spelers de goal claimden: Maxime D’Arpino die de vrijschop trapte en Arthur Theate die hem hooguit met een paar haren van zijn paardenstaart beroerde.

D’Arpino liep meteen naar de bank, het publiek juichend groetend, Theate rende dan weer blij als een kind in de armen van zijn coach. Laten we het zo stellen: als Theate de bal inderdaad even beroerde, dan was de vrijschop ook zonder zijn tussenkomst rechtstreeks in het doel beland.

En wat ze zelf zeiden? “Hij juichte al eens in Mechelen en had toen ook niet gescoord,” plaagde D’Arpino zijn maat. “We moeten het nog eens bekijken, maar ik voelde dat ik die bal even raakte”, reageerde Arthur Thaete (20, jeugdspeler bij Genk en Standard en opgeroepen voor de Belgische U21.)

Eén uur had Oostende gezwoegd om te scoren. Tot dan liep het altijd wel ergens verkeerd met de afhandeling van de actie. Er was bijvoorbeeld precies op het halfuur een pegel van Fashion Sakala pal tegen de kruising. Nog voor de pauze trapte hij een tweede keer tegen het doelhout aan. Nu ketste de bal tegen de dichtste paal.

En als het dan toch nog moest gebeuren vóór het rustsignaal was het zeker wel toen Vandendriessche de bal panklaar voor de voeten van Cameron McGeehan legde. De Noord-Ier trapte er zowaar naast.

Sakala maakte uiteindelijk de klus helemaal af. Hjulsager stuurde de snelle Zambiaan weg en die kruiste de bal beheerst voorbij Koffi. McGeehan zette in blessuretijd helemaal de kers op de taart na een lekkere pot voetbal aan zee.

Het overwicht van de thuisploeg was groot, ook al omdat Moeskroen geheel volgens zijn status van hekkensluiter veel volk achterin hield. Minstens zeven stuks stonden daar bij eender welke Oostendse actie. Hoe kom je dan van die laatste plaats weg!

KVO daarentegen verdient andermaal een pluim voor zijn fris en attractief voetbal, ver weg van het angstige spel dat vorig seizoen met de schrik op het lijf constant werd neergezet.

