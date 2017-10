Oostende kruipt na eerste 6 op 6 van het seizoen onderin weg Michaël Vergauwen

22u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Rezaeian scoorde de 0-3 kort voor tijd. Jupiler Pro League ’t Es nog al nie naar de wuppe. KV Oostende won vanavond met 0-3 van een onherkenbaar zwak Lokeren en kruipt na hun eerste zes op zes van het seizoen onderin weg. KV Mechelen volgt op drie punten. Doe mo voert.

De storm mag gaan liggen, de orkaan is een frisse zeebries geworden. KV Oostende nam vanavond met de vingers in de neus de maat van Lokeren en mag voor het eerst dit seizoen voorzichtig omhoog kijken. Akpala -na 6 minuten al, z’n eerste van het seizoen- en Musona op assist van Siani, telden een onnoemelijk zwak Lokeren al in de eerste helft uit. In de slotseconde dikte invaller Rezaeian nog aan. Meteen de eerste zes op zes voor KVO dit seizoen. Op minder dan een week meer punten dan tot nog toe heel het seizoen.

Pijnstiller

Nochtans waren de voortekenen allesbehalve gunstig voor de Kustboys. ‘Acht punten, acht incidenten’, schreven we in onze weekendkrant. Zo was er het geval Siani, die er een tijdje behoorlijk misnoegd bijliep. Zijn gemiste transfer naar Toulouse spookte duidelijk lang door z’n hoofd, maar vanavond duidelijk even niet. Met een gewéldige lange bal lag hij aan de basis van de dubbele Oostendse voorsprong. Het doelpunt werd overigens gescoord door Musona, nog zo’n probleemgeval. Zeven miljoen moest hij de voorbije zomer kosten. Als statement kon dat tellen. Weg willen, maar niet mogen, Musona ging er rare dingen van doen. Z’n ‘blessures’ en povere prestaties zorgden voor kopzorgen. Z’n doelpunt tegen Lokeren was een welkome pijnstiller. Nog interessant om melden: William Dutoit stond voor de tweede keer dit seizoen onder de lat bij Oostende en, toeval of niet, net nu pakt KVO haar eerste twee clean sheets van het seizoen.

Tegenvaller

Ander verhaal aan de overzijde. Een extreem pover Lokeren ziet het mooie reeksje van de voorbije weken (8 op 12) gestuit. Vrij van zorgen zijn ze op Daknam nog allerminst. Al was misschien nog de grootste tegenvaller het uitvallen van Killian Overmeire. Na nauwelijks een kwartier moest de kapitein naar de kant met wat een blessure aan de rechterlies leek te zijn. Hoe onmisbaar het clubboegbeeld is, werd pijnlijk duidelijk in de overige 75 minuten. Stand-in Joher Rassoul mag blij zijn dat hij komende week Overmeire’s schoenen mag poetsen. Hij is lang niet de enige.

