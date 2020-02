Oostende gaat nu echt wel bibberen, derde zege op rij voor Kortrijk ESK/MDRW

15 februari 2020

22u00 0 KV Oostende KVO KVO 0 einde 3 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Een stormwind waaide over het Oostendse stadion, maar het resultaat van Cercle Brugge in Sint-Truiden zorgde voor nog een heviger stormachtige reactie. KV Oostende heeft nog maar vier punten voorsprong op de hekkensluiter en omdat scoren zo’n reuzegroot probleem is, wordt het nog enkele weken nagelbijten. Zeker bij de wetenschap dat op de slotdag KVO en Cercle tegenover elkaar staan.

Bij KV Kortrijk zette ‘Het Fenomeen’ Moffi de toon, de andere nieuwkomer Gueye scoorde bij zijn eerste speelminuten en Man van de Match Hannes Van Der Bruggen had er ook eentje aan de voet.

Dennis Van Wijk had het vorige zaterdag al geconstateerd in Moeskroen: zijn spitsen hebben véél kansen nodig om te scoren, en veelal lukt het dan nog niet. Vier keer kwamen Niane en Sakala op Le Canonnier vrij voor de doelman, vier keer noppes. Niet anders gisteravond in eigen huis. Ze speelden onder hun beidjes af en toe de Kortrijkse defensie op een hoopje maar ééntje die er wat mee kon aanvangen, nee, dat was er niet. Zelfs toen Niane vrij voor doel een voorzet van Bataille mocht intrappen, vond hij middel om… naast de bal te trappen. Ja, Dennis, ga daarmee naar de oorlog!

De beste kans in een matige eerste helft was uiteindelijk voor Bubacarr Saneh, de stoere verdediger die met een heuse buffelstoot een cornerbal net naast de paal kopte.

Kortrijk was al die tijd maar bleekjes. Twee keer slechts dreigden de Kerels voor de pauze. Eerst toen Moffi tussen een te korte terugspeelbal van Faes zat, doch niet aflegde voor Mboyo maar liever voor eigen succes ging en pal tegen de uitkomende Dutoit vlamde. Later toen Mboyo een voorzet van D’Haene leek in te schieten maar het hoofd van Faes de bal uit de juiste baan haalde.

‘Het Fenomeen’ scoort weer

Anders was het spelverloop in het vierde kwartier waarin KV Kortrijk het spel helemaal naar zich toe trok en KVO wegdrukte. Het concretiseerde zo ook veel sneller het overwicht dan de gouwgenoten in de eerste driekwartier deden. Zo ging Moffi op de loop en werd door Faes professioneel gelegd net voor de zestienmeterlijn. De Sart deed er niets mee. Maar anders verging het net op het uur. Een sterk spelende Van Der Bruggen onderbrak een Oostendse actie en stuurde meteen Moffi diep. ‘Het fenomeen’ zoals de Nigeriaan in weinig tijd nu al wordt genoemd, draaide kundig omheen Milovic en kruiste de bal netjes in de verste hoek.

Die van KVO wisten meteen wat hen te doen stond: gaan! Niane trapte evenwel eerst over, dan naast, Sanneh – weer hij – kopte de bal centimeters voorbij de verste hoek, Verstraete trapte stevig maar Jakubech stond pal. Van Wijk bracht er met Sylla zelfs een derde spits in terwijl de onrustwekkende tussenstand van hekkensluiter Cercle door de tribune ging.

Bij Kortrijk bracht Yves Vanderhaeghe inmiddels zijn allernieuwste spits in, Pape Habi Gueye. En die liet zich meteen opmerken met een lob over de uitkomende Dutoit. De bal kaatste op de grond en klom zo over de doellat buiten. Net voor affluiten kon hij dan toch scoren tijdens zijn eerste speelminuten, nadat Hannes Van Der Bruggen met 0-2 al voor zekerheid omtrent een derde opeenvolgende zege van KVK had gezorgd.