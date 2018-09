Oostende en Cercle Brugge verdelen de buit na late gelijkmaker Vandendriessche Tomas Taecke

15 september 2018

21u53 0 KV Oostende KVO KVO 1 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League De weinig aantrekkelijke streekderby tussen KV Oostende en Cercle Brugge eindigde onbeslist. Lambot leek groen-zwart met de eerste uitgoal dit seizoen de overwinning te schenken, maar in de slotfase zette Vandendriessche orde op zaken.

In de schaduw van grote broer Club Brugge ontmoetten KV Oostende en Cercle Brugge elkaar zaterdag nog eens in de doorgaans plezante derby. En er stond best wat op het spel voor beide middenmotors, die voor de interlandbreak verloren van STVV en AA Gent. Drie extra punten zou één van beiden aansluiting geven bij de top zes. Gert Verheyen gaf De Bock het vertrouwen en haalde Zivkovic en Bjelica naar de kant. Fashion Sakala kreeg zijn eerste basisplaats in steun van diepe spits Guri, die ook opnieuw aan de aftrap stond. Cercle kon buitenshuis nog niet scoren dit seizoen en dus greep Guyot in. Met De Belder bracht hij een derde spits aan de aftrap. Omolo begon op de bank.

Met twee ploegen die vooral in de omschakeling gevaarlijk zijn bracht de match voor de pauze wat ervan verwacht mocht worden. Op vijf goeie minuten halverwege de eerste helft na was het West-Vlaamse onderonsje erg slaapverwekkend. In die vijf minuten haalde Nardi de goeie kopbal van Oostends topschutter Milovic uit de winkelhaak en had Ondoa aan de overzijde een goeie reactie op de trap van Mercier. Verder viel er nauwelijks iets te beleven. Bruno en Sakala kregen nog een goeie schietkans, maar beiden besloten in de armen van de vijandige doelman.

Eerste uitgoal voor Cercle

De tweede helft begon dan weer spectaculair. Rechterflank Tormin sneed goed naar binnen en haalde hard uit, maar Ondoa redde knap. De Kameroener hield Oostende recht, want ook op de plaatsbal van Lusamba kon hij zich onderscheiden. De Bruggelingen namen in de tweede helft plots de bovenhand, al was de beste kans in het vierde kwartier voor de kustploeg. Na goed voorbereidend werk van Canesin knalde Capon van dichtbij hoog over.

Op het uur bracht Verheyen met Boonen en Zivkovic twee verse offensieve krachten in het veld. Die eerste trok het spel meteen naar zich toe waardoor Oostende even de match in handen nam, weliswaar zonder kansen af te dwingen. Toen Cercle aan de overzijde evenwel een hoekschop kreeg, was het wél raak. Publiekslieveling Lambot werd vrijgelaten en kopte de eerste treffer van Cercle op verplaatsing dit seizoen tegen de touwen. Na die openingsgoal was het terug naar af bij KV Oostende, dat lange tijd niets klaarspeelde. Een kwartier voor inrukken kreeg Zivkovic dé kans om gelijk te maken, maar zijn slappe poging langs Nardi werd door Taravel makkelijk voor doel weggehaald. De goeie kans gaf KVO moed. Even later kopte Tomasevic goed voor, maar niemand was gevolgd om binnen te duwen. De offensieve onmacht van Oostende liet zich voelen. Net toen iedereen zich had neergelegd bij een zege van Cercle, lukte KVO alsnog de gelijkmaker. Bjelica verraste met een korte vrijschop tot bij Vandendriessche, die het leer hard voorbij Nardi knalde. Knullig voor Cercle, dat de zege eigenlijk op het droge had. Finaal was het gelijkspel uiteindelijk billijk.