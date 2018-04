Oostende begeeft na uitsluiting Nkaka: STVV haalt uit met 4-1 Philip Kevers

28 april 2018

22u42 0 Jupiler Pro League STVV knokte zich verdiend voorbij Oostende dat na de uitsluiting van Nkaka een half uur met tien verder moest. De kanaries behouden zo een waterkans op groepswinst.

STVV-Oostende begon met een minuut stilte voor Mariet Vandersmissen, moeder van Casper De Norre, die afgelopen week overleed na een slepende ziekte. Vandaar dat het team ook met een rouwband speelde. Aanstaande donderdag wordt er trouwens niet getraind en zullen de kanaries in groep aanwezig zijn op de begrafenis in Herk-de-Stad. Over naar de orde van de dag. Als STVV -zonder De Norre en de geschorste Kitsiou, en met Pirard, Charisis en Gueye in de basis- nog kans wilde maken op groepswinst, dan moest er gewonnen worden van Oostende. De eerste kans in een matig gestarte en sfeerloze match was ook voor de Truienaars. William Dutoit moest alles uit zijn kast halen uit een schot van Roman Bezus. Een fase later knalde de Oekraïner het leer na een mooie persoonlijke actie hard over. Verder was het minutenlang huilen met de pet op. Alleen een zware fout van Nkaka op De Sart, door Alen bestraft met geel, deed het publiek even opveren. Maar na bijna een half uur voetballen viel dan toch dat goaltje uit het niets. Dutoit verkeek zich volledig op een verre knal van Acolatse. 1-0 zowaar. De reactie van Oostende liet niet lang op zich wachten. En vijf minuten later hingen de bordjes weer gelijk. Capon knalde een slecht weggewerkte bal in de zestien tegen de uitgestoken arm van De Petter en Alen legde het leer terecht op de stip. Zivkovic trapte de elfmeter onhoudbaar binnen. Plots was de match een stuk aangenamer om volgen. Het ging nu snel. Dutoit kon maar net redding brengen op een dichte poging van alweer Acolatse. Aan de overkant ging de bal na een mooi opgezette aanval van Oostende weer op de stip, deze keer voor een ingebeelde fout van Bezus op D'Haese. Zivkovic mocht zich voor de tweede keer vanavond zeker wanen van een doelpunt. Maar hoe mooi hij de eerste binnen knalde, zo lullig mikte hij nu naast. Zo bleef het 1-1 tot aan de rust.

De tweede helft begon met een kans aan beide kanten. Charisis vergat zijn hoofd te zetten tegen de perfecte voorzet van Botaka. En Vandendriessche knalde nipt naast. Acolatse haalde ook nog eens mooi uit, maar het leer draaide net voorbij de kruising buiten. Oostende moest nu achteruit. En toen Nkaka aan de noodrem ging hangen en alweer De Sart neer maaide stonden de kustjongens met tien. Daarmee was het leed niet geleden. Want Bezus trapte de vrijschop mooi en onhoudbaar binnen. STVV dicteerde vanaf nu nadrukkelijk de wet. De Sart probeerde het tot twee keer toe van op afstand maar hij mikte telkens te hoog. Asamoah testte nog 's de vuisten van Dutoit. Teixeira mikte van dichtbij onbegrijpelijk over. Het was nu alleen maar wachten op het derde en bevrijdende doelpunt van de thuisploeg. Maar STVV kreeg bijna het deksel op de neus toen Ozkan aan de tweede paal vrij zijn kans mocht gaan. Pirard reageerde echter attent. In de slotminuut van de reguliere speeltijd viel toch dat derde doelpunt toen Dutoit geen verhaal had op een afgeweken schot van Akpom. En daarmee was het leed voor Oostende nog niet geleden. Want STVV lukte in blessuretijd ook nog de vierde van de avond toen Bezus een voorzet van Legear van dichtbij mocht binnen tikken. En dan was er nog een blessure voor Dutoit die een snoeiharde botsing te verwerken kreeg en die na een lange verzorging van het veld moest worden gedragen.