Ook zonder Seck blijven Waaslanders wervelen Michaël Vergauwen

20 januari 2018

22u03 1 Jupiler Pro League Eén puntje -morgen als Genk wint mogelijk twee- scheidt Waasland-Beveren van de top zes. Ook zonder de vertrokken Seck en de geschorste Angban blijft Waasland-Beveren wervelen. Schip op drift STVV (6 op 30!) werd op de Freethiel met 3-1 opzij gezet. Lekker debuut van Sven Vermant.

Pief, poef, paf. Weer drie goals erbij voor Waasland-Beveren. Enkel het ongenaakbare Club Brugge scoort dit seizoen meer dan Waasland-Beveren. Kind van de rekening vanavond was een stilaan onherkenbaar STVV. Voor de tiende (!) opeenvolgende wedstrijd geen overwinning voor Jonas De Roeck en co. Benieuwd hoe lang de veeleisende Japanners dat nog gaan toelaten. Tegen Waasland-Beveren wisten de Limburgers heel vaak niet van welk hout pijlen maken. Pijnlijk. Ryota Morioka -who else- mocht op het middenveld doen wat hij wou. Rake passes in elke windrichting. De Japanner strooit kwistiger met assists dan Roger Federer met forehand winners. Zonder overdrijven: de Japanner is de beste '10' van onze competitie. By far.

Binnen het kwartier was het kalf eigenlijk al half vertrokken voor STVV. Eerst vond Goutas een aanval van Waasland-Beveren zo mooi dat hij de bal in eigen doel trapte, ook Pirard zag er niet goed uit, wat later mocht Boljevic alleen door, op assist van u-weet-wel-wie. Waasland-Beveren de schaapjes op het droge? Niet helemaal. Amper afgetrapt knokte Sint-Truiden zich toch weer in de match. Legear met de voorzet, Vetokele met de prima deviatie. Ook De Norre was nog dichtbij een treffer, maar voor het overige was het toch vooral de thuisploeg die gevaarlijk was. Ampomah, in het straatje gestuurd door vult-u-zelf-maar-in, had altijd moeten scoren oog in oog met Pirard. Hoe deed het Wase middenveld het zonder Seck en Angban vraagt u zich af? Wel, Jens Cools en gelegenheidsmiddenvelder Jur Schryvers deden het lang niet onaardig.

Ook na rust hetzelfde wedstrijdbeeld. Amper afgetrapt was het weer Ampomah die voor Pirar mocht opduiken. Van wie hij de bal kreeg? Éen keer raden. Die derde thuisgoal kwam er uiteindelijk toch nog, weliswaar op aangeven van de videoref. Schoolvoorbeeld van hoe nuttig de VAR kan zijn trouwens: De Norre beroerde een voorzet duidelijk met de hand, scheidsrechter Smet zag het niet en liet doorspelen, maar ging op aangeven van de videoref de beelden bekijken en gaf alsnog een strafschop. Koud kunstje voor Isaac Kiese-Thelin, de enige scorende spits van Anderlecht. Droomdebuut voor Sven Vermant, Waasland-Beveren op één puntje van de top zes. Ook zonder Philippe Clement, Ibrahima Seck en (vanavond) Victorien Angban, zit er veel muziek in dit team. Benieuwd wat dat woensdag tegen Anderlecht geeft mét die laatste er weer bij en ook nieuwkomer Aït-Atmane speelgerechtigd. Bij STVV daarentegen klinkt het al langer allesbehalve melodieus. Een treursymfonie in tien bedrijven. 6 op 30, al meer dan 2,5 maand niet meer gewonnen. Kanaries in vrije val. Als dat maar goed afloopt...