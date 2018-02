Ook zonder Deschacht zinkt het schip verder weg: Anderlecht gaat kopje onder op Stayen Manu Henry

16 februari 2018

22u32 0 Jupiler Pro League Drie op twaalf werd vanavond drie op vijftien. Anderlecht blijft in hetzelfde bedje ziek. Op Stayen leed de landskampioen al zijn zevende seizoensnederlaag: 1-0. STVV geeft zich niet gewonnen in de strijd om PO1.

’t Is een beetje ironisch: Hein Vanhaezebrouck en Olivier Deschacht die op dezelfde dag hun verjaardag vieren – amper twee dagen nadat het clubicoon naar de B-kern werd verwezen. Hein wil geen negativisme in de kleedkamer. Op Stayen verraste de Anderlecht-coach trouwens andermaal met zijn opstelling. Morioka viel naast de elf starters, terwijl Sambi Lokonga en Sá de schorsingen van Kums en Dendoncker opvingen. Voorin kreeg Teodorczyk voor het eerst in vier matchen opnieuw de voorkeur op Ganvoula.

Het vuur aan de lont steken, de Anderlecht-fans namen het iets te letterlijk. Na ruim een kwartier mochten de spelers al opnieuw de kleedkamers induiken. Rookbommetjes en bengaals vuur vanuit het bezoekersvak waren de aanleiding voor het oponthoud. Diepe zucht bij Van Holsbeeck. Nochtans startte paars-wit niet onaardig in Haspengouw, maar na de tien minuten van bezinning kreeg het werkelijk niets meer klaar. Geen ideeën. Alwéér niet. (lees hieronder verder)

Die van #Anderlecht steken eventjes hun hele vak in de fik, hier op Stayen. Moeten er nog bommetjes zijn?#RSCA #STVVAND #JPL pic.twitter.com/9rA1uI6CN4 Mathieu Goedefroy(@ MGoedefroy) link

Dan moest de ontnuchtering voor de Brusselaars nog komen. Iets voor het halfuur knalde Arsenal-huurling Akpom STVV met een strak, laag schot op voorsprong: 1-0. Knappe goal, al kwam die uit de lucht gevallen in een flauw schouwspel. Het vuur waar de Anderlecht-aanhang voor zorgde, sloeg ook vanavond niet over op hun team. En zeggen dat het op slag van rust zomaar 2-0 had kunnen staan na een scheidsrechterlijke dwaling. Of het nu handspel van Sá was of niet - de herhalingen brachten amper uitsluitsel - het was in elk geval buiten de zestien. Ref Verboomen sloeg zowat heel Stayen met verstomming door de bal op de stip te leggen. Doelpuntenmaker Akpom ging voor zijn tweede, maar stuitte op Sels. Gerechtigheid geschiedde. (lees hieronder verder)

Van beterschap in het tweede bedrijf was er amper sprake. “Het is de schuld van Olivier”, zongen de Anderlecht-fans cynisch. Al had Sambi Lokonga een dot van een kans om paars-wit langszij te knikken. Zijn kopslag van heel dichtbij strandde in de armen van Steppe. STVV hield relatief makkelijk stand tegen een voorin onmondig Anderlecht. 'Teo' kon andermaal zijn stempel niet drukken en ook Bruno en Chipciu kregen niets klaar. Met Dauda en Saelemaekers toverde Vanhaezebrouck nog twee tieners uit de hoed, zonder succes. Seizoensnederlaag nummer zeven dit seizoen was een feit. De kloof met leider Club kan morgenavond alweer oplopen tot 16 punten. Voor De Roeck en STVV een flinke opsteker in de strijd om PO1. De Kanaries naderen tot op één punt van de top zes - dat zelfs na amper twee zeges uit de laatste 15 matchen.