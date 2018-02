Ook zes toprefs moeten het videobusje in Rudy Nuyens

20 februari 2018

09u23 0 Jupiler Pro League Acht nieuwe videorefs, waarvan 6 van onze toprefs, zijn volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen, wanneer er bij elke wedstrijd in 1A video-assistentie voorzien wordt.

Pas op 3 maart beslist de International Football Association Board (IFAB), die waakt over de spelregels, of het licht op groen gaat voor de Video Assistent Referee (VAR), maar op aangeven van de Pro League is het scheidsrechtersdepartement van de Belgische voetbalbond al volop bezig met de voorbereiding op volgend seizoen. Tot nu toe waren er in België met de ex-scheidsrechters Kris Bellon, Yves Marchand, Tim Pots en Christophe Delacour vier videorefs in een proeffase actief. Maar dat volstaat niet om volgend seizoen bij elke wedstrijd in 1A video-assistentie te voorzien.

Daarom worden acht nieuwe videorefs voorbereid om aan de slag te gaan. Het gaat om twee ex-scheidsrechters (Christophe Virant en Laurent Colemonts), maar ook zes van onze topscheidsrechters moeten straks het busje in. Van de acht refs die vorige zomer een semiprofstatuut kregen, volgen er zes een opleiding tot videoref. Het gaat om de internationals Sebastien Delferière, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Bart Vertenten, Alexandre Boucaut en Lawrence Visser. Van de acht semiprofs komen enkel de jongeren Bram Van Driessche en Nathan Verboomen voorlopig niet in aanmerking, omdat zij nog geen international zijn. Maar zes van onze toprefs worden dus ook videoref. De bedoeling is dat zij vooral wedstrijden blijven leiden, maar hun rol als vierde ref zal voor een flink stuk worden overgenomen door scheidsrechters uit 1B, zodat dat zij regelmatig video-assistentie kunnen verlenen.

Offline oefenen

De videorefs in opleiding verlenen nú al video-assistentie, zij het offline. Ze volgen in het busje, waarbij zij alles te horen krijgen wat de ref met zijn assistenten communiceert. Ze geven daarbij zelf hun commentaar, zonder dat die de scheidsrechter bereikt. Alle commentaren van de videorefs in opleiding worden wel geregistreerd én achteraf geanalyseerd. Vrijdag zat Erik Lambrechts zo offline in een busje bij STVV-Anderlecht, ook zaterdag waren er offline videorefs actief.

De opleiding van de nieuwe videorefs vergt een flinke investering. In de wetenschap dat de Pro League dit seizoen 250.000 euro uittrok om per speeldag twee duels van video-assistentie te voorzien, wordt het kostenplaatje aanzienlijk. Een busje dat offline wordt ingezet om te oefenen, kost evenveel als een busje dat online werkt. Bovendien moeten nieuwe videorefs straks vier vriendschappelijke wedstrijden online afwerken voor ze door IFAB erkend worden.