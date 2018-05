Ook Vanhaezebrouck zélf krijgt de wind van voren na uithaal richting Sá Pinto: "Het toppunt van zieligheid" Redactie

11 mei 2018

07u56

Bron: Sports Late Night 0 Jupiler Pro League Minstens even opvallend als de 1-3-zege van Standard op het veld van Anderlecht, was de verbale aanval van RSCA-trainer Hein Vanhaezebrouck richting Standard-collega Ricardo Sá Pinto. In 'Sports Late Night' reageerden analisten Geert De Vlieger en Marc Degryse afkeurend op de uithaal.

"Alles wat Sa Pinto vertelt is waarheid, zeker? Daar word je veel wijzer van, van die vent", klonk het gisteren giftig op de persconferentie na de match. “Maar ze willen toch iemand anders. Het zijn zijn laatste woorden. Nog twee weken en hij is weg, denk ik.”

Analist en ex-doelman Geert De Vlieger gaf in 'Sports Late Night' alvast aan dat hij de woorden van Vanhaezebrouck not done vond. "Of Hein nu gelijk heeft of niet: op die manier praat je niet over een collega-trainer. Heins uitspraken zijn het toppunt van zieligheid. Als je je een beetje een waardige verliezer toont, dan kan je het nog over bepaalde zaken hebben. Maar zeker niet op deze manier. Dit slaat nergens op, het is beneden alle peil."

Onze huisanalist Marc Degryse trad De Vlieger bij. "Ik ben verbaasd door de uitspraken. Hein is een slechte verliezer, dat is bekend", aldus Degryse. "Hij zal de schuld voor de nederlaag altijd ergens anders leggen dan waar het eigenlijk om draait. Hij heeft ook wel gesproken over een gebrek aan efficiëntie en de defensieve foute, en ik denk dat hij inderdaad vooral daar moet naar kijken."