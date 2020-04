Ook Thorgan Hazard veilt shirt voor KV Oostende: “Bedankt, merci, danke!" Redactie

20 april 2020

20u02

Bron: Belga 0 KV Oostende Ook Borussia Dortmund-flankspeler Thorgan Hazard biedt een gesigneerd wedstrijdshirt te koop aan voor KV Oostende, dat de komende weken een financiële put moet zien te dempen. Dat meldt de kustclub.

"Ook Rode Duivel Thorgan Hazard doet zijn duit in het zakje met een gesigneerd wedstrijdshirt van Borussia Dortmund. Bedankt, merci, danke!", zo tweette KVO.

Zaterdag kreeg KV Oostende ook al hulp van Edin Dzeko. De Bosnische topspits van AS Roma veilt het shirt waarmee hij onlangs nog speelde in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League, in Rome tegen AA Gent. Op vraag van zijn landgenoot Adnan Custovic, sinds kort opnieuw T1 van KVO, zette hij zijn handtekening op het shirt en schreef hij er ook de boodschap "For KVO" op. Er werd al 955 euro op het shirt geboden.

Eerder zamelden ook assistent-coach Franck Berrier, met steun van andere oud-spelers als Sébastien Siani, Fernando Canesin en Didier Ovono, en supportersfederatie Kustboys al geld in voor het noodlijdende KVO.

Vorige maand kreeg KVO geen licentie van de Licentiecommissie. Via een beroepsprocedure voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) hoopt KV Oostende alsnog zijn vel te redden.

