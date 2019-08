Ook Standard begint met zes op zes: Rouches winnen makkelijk van zwak Essevee (4-0) Frank Dekeyser/TLB

03 augustus 2019

19u53 2 Standard STA STA 4 einde 0 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Zes op zes voor Standard. Zes gemaakte goals, twee clean sheets. All’s good in Liège.

Nathan Verboomen en Olivier Deschacht zullen geen dikke vrienden worden na vanavond.

Na twintig minuten gaf de scheidsrechter een strafschop aan Standard na vermeend handspel van de verdediger. Een beslissing waar hij op terugkwam na het herbekijken van de beelden. Terechte beslissing, de arm was tegen het lichaam.

Vlak na de rust gaf Verboomen Deschacht direct rood na een fout op Amallah. Opnieuw greep de VAR in, opnieuw ging de ref de beelden bestuderen. Deze keer bleef hij bij zijn standpunt – een streng oordeel.

Soit, Sclessin juichte en ging op de banken staan. Deschacht speelde zowat heel zijn carrière voor Anderlecht, weet u wel. Leedvermaak.

Op dat moment stond het al 2-0 voor Standard. Na twee minuten devieerde Walsh een vrije trap in eigen doel, vlak voor de rust rondde Lestienne een pass van Cimirot perfect af. Op die voorsprong viel weinig af te dingen. De Rouches waren simpelweg beter. Hoge druk, sterker in de duels, goede combinaties, fysiek en vooral voetballend superieur. Moeilijk was dat niet - Zulte Waregem kon de bal bij wijze van spreken geen tien tellen in de ploeg houden. Altijd liep er wel íets fout. Gevaar creeëren lukte negentig minuten lang niet. Één schot(je) tussen de palen in minuut negen. Je zou bijna medelijden krijgen met Francky Dury. Een zéér matige prestatie van Essevee.

Emond maakte er twintig minuten voor tijd 3-0 van - hij liep goed diep, werkte koeltjes af. Wat later zorgde hij ook nog voor de 4-0 op assist. Twee goals in zijn honderdste wedstrijd voor Standard in eerste klasse. Feest!