Ook scheidsrechters gaan op afzondering voor play-off 1 NVK

01 februari 2019

Voetbalclubs die op afzondering gaan voor belangrijke wedstrijden: meer regel dan uitzondering. Maar voor het eerst volgen ook de Belgische scheidsrechters dat voorbeeld. “Onze refs zullen voor de tien speeldagen in play-off 1 op afzondering gaan in Tubeke”, zegt Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, in een gesprek met deze krant. “De scheidsrechters zullen zich in teams voorbereiden. Een hoofdarbiter met assistenten én VAR.” Welk team welke wedstrijd zal leiden, hangt af van een aantal factoren. Er zal rekening gehouden worden met hun vormcurve en resultaten bij terugkerende fysieke testen. Bossaert: “Ze zullen in hun voorbereiding ook een diepgaande analyse maken van de clubs. Op die manier kunnen ze hun manier van leiden aanpassen aan de verschillende speelstijlen.”