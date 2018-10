Ook na beladen topper is het weerzien tussen Preud’homme en Clement hartelijk: “Wij zijn allebei perfectionisten” MDB

28 oktober 2018

17u54

Bron: Radio 1 0 Jupiler Pro League In een niet zo ver verleden nog samen in hetzelfde kamp (dat van Club Brugge), vandaag stonden Michel Preud’homme en Philippe Clement oog in oog met elkaar. De trainers van Standard en Racing Genk konden de topper die op 1-1 uitdraaide wel smaken.

“We zijn allebei perfectionisten”, vertelde Clement op Radio 1 broederlijk aan de zijde van Preud’homme. “Er zijn nog fouten en dingen die beter kunnen, maar als je kijkt naar het algemeen niveau van de competitie dan denk ik dat dit een goede wedstrijd was. Beide ploegen brachten aanvallend voetbal en probeerden hun wil op te leggen ten opzichte van de tegenstander.” Voor beide veldheren was het een speciaal en hartelijk weerzien. Al ging het er tijdens de wedstrijd niet altijd aimabel aan toe in de dug-outs. “We kennen elkaar heel goed en we weten wat we kunnen verwachten. Ook op de bank van Standard ken ik veel mensen”, ging Clement verder. “Op sommige momenten in de wedstrijd werd er al eens iets geroepen naar mij. Maar dat is niet erg, dat is in het heetst van de strijd. Na de wedstrijd is dat vergeten. Voor en na de wedstrijd is er respect en dat is het belangrijkste.”

Michel Preud’homme, die zelfs even in de clinch ging met een supporter, sakkerde wel dat het doelpunt van Emond werd afgekeurd. In de eerste helft greep de videoref in zodat het Luikse feestje niet door ging. “Ik had niet gedacht dat de VAR nog in actie zou komen”, vertelde ‘MPH’. “Heel het stadion was aan het vieren en iedereen stond al terug in positie. Dan komt de VAR waar dat in Moeskroen niet gebeurde en we een penalty konden krijgen. Maar ik ben ook blij dat de VAR er is.”

Ook Clement baalde in de topper wanneer Luyindama in de 92ste minuut nog gelijk kon maken. “Ik ben ontgoocheld, want dat doelpunt is vermijdbaar. Als we een goede organisatie neerzetten dan valt dat doelpunt niet. Natuurlijk kan een lange bal in de box slecht vallen, maar we geven hen veel kans om dat doelpunt te maken. Omdat iemand vergeet om Cavanda af te dekken. Het geeft een heel ander gevoel. Als we hier op Sclessin hadden gewonnen, hadden we een statement gemaakt.”