Ook morgen nog geen beslissing rond stopzetten competitie: Pro League stelt stemming alwéér uit

03 mei 2020

17u00 22 Jupiler Pro League Op 2 april maakte de Raad van Bestuur van de Pro League haar unanieme intentie bekend om onze competitie stop te zetten. Een maand later is dat nog steeds niet effectief het geval. Ook morgen wordt het niets: geen Algemene Vergadering. De stemming over de stopzetting van de Jupiler Pro League is nu al voor de vierde keer uitgesteld. Op 15 mei dan maar?

Woensdagochtend klonk het nog als zou er op maandag 4 mei gestemd worden over het afsluiten van onze competitie en de daarmee gepaard gaande verdeling van Europese tickets en eventuele financiële compensatie voor de benadeelden. De clubs gingen er toen nog vanuit dat de Veiligheidsraad vorige week nog een advies zou uitspreken over het stopzetten van sportcompetities. Maar de expertengroep predikt voorzichtigheid en vooral geduld. “Ik sta er niet om gekend een geduldig man te zijn, maar in deze fase kan het niet anders”, aldus viroloog Van Ranst.

En dus schuift de regering-Wilmès een beslissing over het stopzetten van onze profsportcompetities voor zich uit - wellicht naar woensdag -, waardoor de Pro League op haar beurt de knoop niet kan en vooral wil doorhakken. Vooral omdat er in geval van stopzetting getwijfeld wordt of de overmachtsclausule, die onze clubs garandeert de laatste schijf tv-rechten van Telenet, Proximus en VOO niet te hoeven terugbetalen, wel geactiveerd kan worden. Op 15 mei volgt de nieuwe Algemene Vergadering.

Het voordeel van dit uitstel is dat de regering dan hopelijk wel al een uitspraak over sportevenementen heeft gedaan én dat het BAS volgende week beslist over de licenties van de profclubs. Standard, Moeskroen, KV Oostende, Lommel en Virton zijn een beroepsprocedure gestart om hun licentie in tweede zit te verkrijgen. Op 11 mei moet het BAS een laatste keer gesproken hebben, zodat het rond het competitieformat voor volgend seizoen toch al iets makkelijker discussiëren wordt.

