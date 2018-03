Ook manager blij met wederopstanding Dennis, maar...: "Dit seizoen is sowieso al geslaagd" Wouter Devynck

01 maart 2018

22u03 0 Jupiler Pro League Echt veel spelers heeft hij nog niet in zijn portefeuille, maar met Ruslan Malinovsky (RC Genk) en Dennis lijkt beginnend makelaar Sergiy Serebrennikov wel goud in zijn handen te hebben. Bovendien ziet hij na de Genk-middenvelder nu ook de Club-spits opnieuw boven water komen.

Het was met lede ogen dat Serebrennikov, die zelf van 2002 tot 2006 bij Club Brugge speelde, Dennis de voorbije maanden vooral tijd op de bank zag doorbrengen. Maar dat doet de tot Oekraïner genaturaliseerde Rus niet al het goede vergeten.

"Dennis deed nu al veel beter dan iedereen had verwacht", vertelt hij. "We wisten uiteraard over welke kwaliteiten hij beschikte, maar niet dat hij meteen zó zou ontploffen. Daarmee heeft hij het zichzelf echter ook niet gemakkelijk gemaakt. De verwachtingen lagen opeens een heel stuk hoger. Omdat iedereen had gezien tot wat hij in staat is. Bij de start van het seizoen speelde hij zonder druk. Hij was nieuw en fris en ging voor een groot stuk voort op zijn intuïtie. Dat liep perfect. Maar dan maakte hij kennis met de realiteit, namelijk met het feit dat je bij een topclub élke match moet presteren. Het is niet meer voor de fun om het zo te zeggen."

Dennis zelf geeft toe dat de druk hem parten ging spelen, maar dat vindt Serebrennikov niet noodzakelijk een slechte zaak. "Want in play-off 1 zal de druk ook hoog zijn en daar leert hij nu al mee omgaan. Misschien is het wel te snel te goed gegaan voor hem. En dan kan je wel eens met je hoofd tegen de muur lopen. Maar soms is het niet slecht om zo’n periode door te maken. Dat helpt je met de voeten op de grond te blijven. En doet je beseffen dat je hard moet blijven werken. Niet vergeten dat hij nog maar twintig jaar is. We moeten hem ook wat in bescherming nemen."

En dat is al bij al goed gelukt."Ook omdat de trainersstaf is blijven op hem inpraten, net als Vincent Mannaert. Zij vertelden hem dat hij van grote waarde is en dat zijn tijd wel zou komen. Belangrijk, dat ze hem niet aan zijn lot overlieten en dat die steun niet alleen van mij kwam. Hij moest gewoon wachten op zijn kans."

Alleen is geduld niet meteen zijn schoonste deugd."Dat is nog licht uitgedrukt", lacht Serebrennikov. "Hij heeft moeten leren dat ongeduld niet om te zetten in negatieve energie. Het ligt ook niet altijd aan jezelf als je niet aan de aftrap komt. Soms is het een tactische keuze, soms is een concurrent in een geweldige vorm. Je kan niet alles spelen, zeker niet als aanvaller." Ambitieus als hij is, had Dennis het daar niet altijd even gemakkelijk mee. "Je kan nooit te ambitieus zijn. Er zijn er van dezelfde leeftijd die al in een topcompetitie meedraaien op het hoogste niveau."

En ook Dennis zelf is weer naar zijn beste niveau aan het toegroeien. "Tegen Waasland-Beveren kwam hij aan de aftrap en stond hij er meteen. 85 minuten op een goed niveau en fysiek ook geen problemen. Niet evident als je de maanden voordien alleen maar invaller ben geweest. Tel eens de minuten, het zullen er niet zoveel zijn. Hij is klaar om te starten. Hij wil spelen, hij wil scoren, hij wil belangrijk zijn. En dat is hij nu weer aan het tonen. Op een professionele manier. Ach, wat er ook nog gebeurt... Dit seizoen is sowieso al geslaagd."