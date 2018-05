Ook laatste pokerchips helpen Vanderhaeghe niet: Buffalo's strompelen naar de meet Niels Poissonnier

10 mei 2018

22u25 4 Racing Genk GNK GNK 1 einde 1 GNT GNT AA Gent Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League De blutsen en deuken zijn niet te overzien. Twee rode kaarten en drie blessures: AA Gent strompelt naar de meet. Opnieuw niet gewonnen... In Genk kennen ze het gevoel.

Zo. Een valse negen. Dat hadden we nog niet gehad, dit seizoen, bij de Buffalo's. Met de rug tegen de muur zette Yves Vanderhaeghe zijn laatste pokerchips in. All-in. Alles of niets. In casu: terug volop meedoen voor dat Europees ticket of troosteloos laatste staan in play-off 1. Zijn hand was verrassend. Kubo diep. Gesteund door Chakvetadze - eindelijk, zeg. Op talent staat geen leeftijd. Dat weet iedereen toch? Chakvetadze had al veel vroeger in de basis moeten staan. Thuis tegen Charleroi bijvoorbeeld. De (woelige) week van Vanderhaeghe had er heel anders kunnen uitzien.

Een kwartiertje ver waren we gisteravond. Simon had net een slechte pass verstuurd - 't was niet zijn enige - toen het licht bij Colley uitging. Té zelfzeker zijn is ook niet goed. Chakvetadze stal het leer, zag Kubo infiltreren in de zestien en juichte seconden later mee aan de hoekschopvlag: 0-1. Vanderhaeghe balde eens zijn vuisten. Tot daar zijn jolijt. Hoe zou je zelf zijn als je weet dat je lot bij AA Gent toch al vastligt? Het feit dat Vanderhaeghe dinsdag uit de lucht viel toen één van zijn assistenten, Bernd Thijs, per direct ontslagen werd, zegt eigenlijk alles. Hij vermoedde allicht dat Ivan De Witte hém een laatste handdruk kwam geven. Vooralsnog is dat niet het geval.

De voorzitter van AA Gent heeft de voorbije dagen de zaken op scherp gezet. Tegenover coach en spelers. Onaanvaardbaar vond hij het, die vijf wedstrijden zonder zege. 't Zijn er intussen zes, president, want zonder Chakvetadze - al snel geblesseerd - zakte het niveau opnieuw zienderogen. Alarmerend is het. Gent kwam er nog amper uit, Genk werd met de seconde dreigender. De gelijkmaker kon niet uitblijven. Samatta troefde een ingedommelde Gigot af en tikte de rebound - een shot van Mata tegen de paal - simpel binnen: 1-1. Zijn eerste doelpunt sinds oktober.

Het Gentse schip maakte van dan af aan snel water. Ook Kalu sjokte met pijn naar de kant, niet veel later gevolgd door Kubo. Yaremchuk moest aan de zuurstoffles - straf, wat die afliep. Hij eindigde de match zowaar als rechtsachter, nadat Rosted zijn tweede geel slikte. In blessuretijd moest ook Dejaegere vervroegd gaan douchen na een nieuwe bestraffing - ref Visser wist het niet meer.

In alle hectiek was het vrouwen en kinderen eerst bij de Buffalo's. Kalinic gooide finaal de reddingsboei - verbaast het nog? Met zijn lange armen sloeg de Kroaat een kopbal van Colley alsnog uit zijn doel. Spiderman. Hij zal volgend seizoen gemist worden.

Een gelijkspel dus. Maar wat ben je daar nu mee, AA Gent of Racing Genk zijnde? Wéér niet gewonnen. Aanzienlijk wat schade opgelopen zelfs: Dejaegere, Seck en Rosted zijn zondag geschorst, het trio Chakvetadze-Kalu-Kubo minstens serieus twijfelachtig. En het programma oogt, vooral voor Gent dan, nog altijd even zwaar: Anderlecht en Club Brugge. Blauw-zwart mag op de slotspeeldag zelfs al kampioen zijn, een party crasher zien ze niet graag komen op Jan Breydel. Genk moet op zijn beurt vol aan de bak tegen Charleroi en Anderlecht. Want je wil toch niet én de bekerfinale verliezen én zesde eindigen in play-off 1, Philippe Clement?