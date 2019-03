Ook Club maakt statement: AA Gent krijgt er 'máár' drie om de oren op Jan Breydel na lijdensweg en rode kaart Odjidja

Tomas Taecke en Manu Henry

31 maart 2019

19u51 15 Club Brugge CLU CLU 3 einde 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Appeltje eitje vandaag voor Club Brugge, dat net als Genk een overtuigende start nam in play-off I. Een sterk blauw-zwart kende na de vroege uitsluiting van Odjidja geen moeite met een machteloos AA Gent.

’t Was meteen van moeten voor Club Brugge, dat zag hoe eerst Standard en vervolgens Racing Genk play-off I op de best mogelijke manier hadden ingezet. Leko gaf rechts centraal achterin de voorkeur aan Mata. Hij en niet Amrabat verving de geblesseerde Poulain. Bij AA Gent, dat nog vol in zijn titelkansen geloofde, bracht Thorup de verwachte elf aan de aftrap. ’t Was Club Brugge dat zoals verwacht meteen naar voor trok - Schrijvers knalde na amper vier minuten al staalhard tegen de lat. Ook Dennis kreeg een goeie kans, maar hij aarzelde te lang om de score te openen. Op het kwartier kwam Club wél verdiend op voorsprong. Dennis vond Vormer aan de tweede paal, die na een aarzelende tussenkomst van Kaminski de score opende.

Halverwege de eerste helft volgde een nieuwe domper voor AA Gent. Na tussenkomst van de VAR stuurde Lambrechts Odjidja naar de kleedkamer. De middenvelder ging zwaar door op het bovenbeen van Wesley, AA Gent tot tien man herleid. Drie minuten later was de match gespeeld. Mata ging zijn kans vanop grote afstand en zag zijn knal via de lat binnengaan. Club op rozen, Dennis en Schrijvers waren voor de rust zelfs nog dicht bij een derde goal.

Gent kwam na de rust even piepen, Club stelde al snel orde op zaken. De bedrijvige Dennis ging nog maar eens voorbij zijn opponent, vond de vrijstaande Vanaken, die op zijn beurt hard binnenschoot. Nog voor het uur was de match volledig gespeeld en had Club zijn eerste driepunter beet. Leko wisselde Wesley en Dennis voor Danjuma en Openda. Die laatste liet een kwartier voor inrukken de 4-0 liggen, ook Vormer trapte in de herneming tegen de paal. In de slotfase verwende blauw-zwart het thuispubliek, scoren deed het evenwel niet meer.

Club doet meteen wat het moet doen en volgt na een demonstratie opnieuw op vier lengtes van Racing Genk. AA Gent moet zich woensdag herpakken tegen Standard wil het straks in deze play-off I nog een rol van betekenis spelen.