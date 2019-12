Ook Brugse fans maken kennis met de kooi van STVV: “Een pure schande” YP/FKS

07 december 2019

22u52 30 STVV Club Brugge won zaterdagavond met veel moeite van STVV (1-2) . De meegereisde fans kregen dus weer een overwinning te zien van blauw-zwart, maar waren toch vooral ook misnoegd over de omstandigheden waarin ze de match moesten volgen.

“16 euro voor een staanplaats, 21 euro voor een zitplaats?! Een pure schande. Is dit respect voor voetbal en supporterscultuur?”, zo vraagt iemand zich af op Twitter, vergezeld door beelden van de kooi van plexiglas en de netten achter een van de twee doelen. Die kwam er in de aanloop naar de (gestaakte) match van STVV tegen de rivalen uit Genk - eind september. Het initiatief kwam niet van STVV, want de club huurt het stadion, maar wel van Roland Duchâtelet, de eigenaar van Stayen. Sint-Truiden wilde op die manier vermijden dat de fans van Genk opnieuw vuurpijlen op het speelveld zouden gooien, zoals dat tijdens de voorbije derby’s het geval was.

De kooi met plexiwanden en netten blijft overigens. Alle bezoekende supporters zullen er de komende weken en maanden mee te maken krijgen. Op het einde van het seizoen gaat de tribune wel helemaal tegen de grond voor een nieuwe zittribune.

Zoals op onderstaande foto’s te zien, was het niet bepaald comfortabel toeven voor de Brugse fans in die kooi. Op het moment dat verdediger Ricca de winning goal aantekende, werden de fans die het dichtst bij het veld zaten net niet geplet tussen de andere fans en de glazen wand.

16 euro staanplaats, 21 euro zitplaats?! Een pure schande @stvv 🤬 Is dit respect voor voetbal en supporterscultuur? #STVVClu #NoRespect pic.twitter.com/DBfWgNLyPO TheBluesFCB(@ thebluesfcb) link

Toch een 10/10 voor sfeer en gezelligheid, s/o naar het uitvak van STVV #stvclu pic.twitter.com/8SE8Nr70PP Birger Van Pamel | New Account(@ DenBibiVP) link

Meer over STVV

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement