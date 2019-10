Ook bij STVV lukt het niet: Gent blijft nog steeds zonder uitzege, Depoitre de pineut na enorme misser YP/RN

27 oktober 2019

19u51 4 STVV STV STV 0 einde 0 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League AA Gent liet twee kostbare punten liggen op Stayen. Tegen een vooral mentaal gehavend STVV speelden de Buffalo’s één dramatische helft en lieten ze daarna de kansen liggen.

Jess Thorup roteerde – deels gedwongen – na de Europa Leaguewedstrijd tegen Wolfsburg. De blessures van Kums en Owusu werden opgevangen door Bezus en Dejaegere, maar ook Asare en Depoitre bleven aan de kant voor Mohammadi en Kvilitaia.

Jess Thorup ving de afwezigheid van Owusu op door Odjidja voor de defensie te posteren, maar gecumuleerd met de afwezigheid van Kums zorgde dat ervoor dat het Gentse middenveld qua offensieve aanvoer flink aan creativiteit inboette. Voor Sint-Truiden hoefde het na twee forse nederlagen schijnbaar allemaal niet zolang de nul op het bord stond. Het resultaat was een erbarmelijke eerste helft, waarin er bij momenten op wandeltempo gevoetbald werd. Het enige schot tussen de palen kwam er na 36 minuten, van de voet van Yaremchuk, maar het was onvoldoende om doelman Schmidt te verontrusten. Aan de overkant was er één snedige voorzet van Botaka, maar Suzuki kwam te laat om er iets mee te doen.

Het moet zijn dat Jess Thorup tijdens de rust flink tekeer is gegaan, want vooral onder impuls van een felle Dejaegere kwam Gent scherper terug uit de kleedkamer. Schmidt moest al snel écht aan het werk. Eerst ranselde hij een poging van David in hoekschop, kort daarop zweefde hij een knappe omhaal van Kvilitaia uit de kruising. Mohammadi probeerde het met een mooie dribbel, maar Schmidt stond pal.

Gaandeweg kwam er ook meer ruimte voor STVV. Op een snelle uitbraak leidde dat tot een grote kopkans voor Suzuki, maar de Japanner mikte naast. In de slotfase kreeg AA Gent dé kans om het alsnog af te maken. Depoitre mocht samen met Kvilitaia alleen op Schmidt af, maar in plaats van af te leggen, besloot Depoitre eerste op Schmidt en dan naast. Op het einde kwam Gent nog goed weg. Eerst voorkwam Kaminski met een goeie reflex een doelpunt van Boli, even later mikte De Bruyn van dichtbij over.