Ook Antwerp laat zich verrassen: invaller Bakic bezorgt Moeskroen met héérlijke goal punt op de Bosuil

08 augustus 2020

20u59 4 Antwerp ANT ANT 1 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Net als Club Brugge heeft Antwerp zich laten verrassen op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League. De schade was niet zo groot dan bij blauw-zwart, maar Moeskroen hield de ‘Great Old’ wel verrassend op een gelijkspel: 1-1. Met dank aan invaller Marko Bakic, die tien minuten voor tijd schitterend raak trof.

Twee wijzigingen bij Antwerp na de gewonnen bekerfinale tegen Club: onder de lat verscheen Butez, voorin kreeg Mbokani de steun van De Pauw. Deze keer geen Matijas onder de lat dus, terwijl ook Lamkel Zé na zijn puike wedstrijd van vorige week van aan de kant moest toekijken. En dat liet zich aanvankelijk toch wel gevoelen. Het ontbrak de Antwerpenaren aan ideeën tegen een stug Moeskroen, dat met het legertje Lille-huurlingen een ware muur optrok voor het eigen doel. Maar toch was de ‘Great Old’ er voor de pauze drie keer dicht bij. Eerst was er een prima kopbal van Pius na een hoekschop van Jukleröd, nadien haalden Haroun en diezelfde Jukleröd snoeihard uit. Telkens vergalde Hervé Koffi, de doelman van Moeskroen en de nationale ploeg van Burkina Faso, het Antwerpse feestje. Aangezien aan de overzijde ook Butez (tegen zijn ex-ploeg trouwens) werkloos toekeek, was 0-0 ook de logische ruststand.

Maar Antwerp klom toch op voorsprong. Met de hulp van Jean Onana, een centrale middenvelder van 20 die deel uitmaakt van het Moeskroense huurlingenlegioen. Kort na rust werkte hij Mbokani tegen de grond in zijn eigen zestien, waarna Refaelov de klus klaarde vanop de stip. Het plannetje van Moeskroen-coach Fernando da Cruz in duigen zou je denken, maar de bezoekers beten van zich af. Gaandeweg knokten ze zich weer in de wedstrijd en dat resulteerde tien minuten voor tijd in de gelijkmaker. En wat voor één: Marko Bakic, die pas na de pauze in het veld kwam, borstelde de bal in één tijd weergaloos voorbij Butez. Antwerp vond (ook met de ingevallen Lamkel Zé) geen opening meer, waardoor 1-1 ook de eindstand bleef. Zo hebben we pas drie wedstrijden gezien van het nieuwe seizoen, waarvan twee met een verrassend resultaat – Standard won wél van Cercle Brugge (1-0). Dat belooft…



