Ook AA Gent begint met valse noot: STVV profiteert van defensief geknoei om Buffalo’s 2-1-nederlaag aan te smeren YP

09 augustus 2020

15u23 26 STVV STV STV 2 einde 1 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League ’t Blijft verrassingen regenen op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League, want na Club Brugge (en Antwerp in mindere mate) liet ook AA Gent zich al meteen ringeloren. Op het veld van STVV verloren de Buffalo’s na een aangenaam kijkstuk met 2-1, al hadden ze dat vooral toch ook aan zichzelf te danken.

Acht nieuwelingen of niet; toch koos AA Gent-coach Jess Thorup voor elf spelers die hij vorig seizoen ook ter beschikking had. Al kwam dat ook omdat topaanwinst Nurio in extremis verstek moest geven met een hamstringblessure. Daardoor begon Mohammadi op linksachter, maar ook hij kon niet voorkomen dat de Buffalo’s na amper een dikke minuut spelen al in het krijt stonden. Linksachter Garcia zwiepte voor doel, Plastun en Ngadeu gingen aan het klungelen waarna het finaal Suzuki was die de 1-0 van dichtbij in doel duwde. Een droomstart voor STVV natuurlijk, dat een hele eerste helft fris van de lever bleef voetballen. Kaminski voorkwam wat later nog de 2-0 van Nakamura, waarna ook Colidio nog na prima werk op de Gentse doelman besloot.

Maar toch mochten ze bij STVV, ondanks al dat goeds, nog van geluk spreken dat ze niet met een achterstand gingen rusten. En daar zaten de hoekschoppen van Sven Kums voor veel tussen. Eerst kopte Plastun machtig raak, luttele minuten later ging de nekslag van Ngadeu maar net naast de kooi van Steppe. 1-1 dus bij de rust.

Een wake-upcall voor de bezoekers? Het leek er eventjes op, want kort na de rust waren de Buffalo’s weer dicht bij de voorsprong. Het doelpunt van Castro-Montes (of was het Bezus?) werd echter afgekeurd voor buitenspel. Weer na een hoekschop van Kums, trouwens. Maar wéér schoten de mannen van Thorup zichzelf in de voet. Kaminski botste na een gebrek aan communicatie domweg met Plastun (die zelfs geblesseerd naar de kant moest), waarna Colidio met een botsend schot voor de 2-1 zorgde - de Deense oefenmeester kon zijn ogen amper geloven. Ook niet toen Yaremchuk in het slot nog twee keer de paal viseerde - vooral die tweede had er altijd in gemoeten - en zo een 2-1-nederlaag niet meer kon voorkomen.

Lees ook.

Meteen sensatie: kampioen Club Brugge onderuit tegen Charleroi, Morioka straft blunder van Mechele genadeloos af

Ook Antwerp laat zich verrassen: invaller Bakic bezorgt Moeskroen met héérlijke goal punt op de Bosuil

Samuel Bastien schenkt Standard verdiende zege tegen Cercle Brugge



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.