Onze Standard-watcher ziet onherkenbare Rouches verliezen op Freethiel: “Onvergeeflijk heet zoiets” Frank Dekeyser

21 december 2019

22u20 4 Waasland-Beveren WBE WBE 2 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard speelde een uur met tien man. Standard kwam op voorsprong. Standard was onherkenbaar na de rust. Standard verloor. Tegen Waasland-Beveren, dat leest u goed.

Michel Preud’homme had een surprise in petto op de Freethiel.

Zijn naam: Réginal Goreux – later meer.

Het gaapkwartier was al even voorbij toen iedereen plots wakker schoot. Boljevic kwam net te kort op een voorzet van Lestienne.

De Montenegrijn had wat later beter moeten doen toen Pirard onder de bal doorging. Boljevic kopte over een leeg doel.

Het was in Beveren voorts een slechte wedstrijd. Slechte passes, misverstanden, amper doelgevaar. Aan beide kanten. Bij Standard kan je nog zeggen ‘ze missen tien spelers’, de thuisploeg leek niet beter te kunnen. Aandoenlijk om te zien.

Iets na het half uur kwam de match dan toch los.

Daar was hij dan, Réginal Goreux. De Haïtiaan had al een gele kaart na een pittige tackle, werd licht aangelopen in de zestienmeter én hij klopte de bal in doel. Scheidsrechter Dierick kon niet anders dan een tweede geel geven aan de gelegenheidsaanvoerder van de Rouches.

Bij Standard begrepen ze er niets van, wellicht tot ze tijdens de rust de beelden zagen.

Onvergeeflijk heet zoiets.

Maar niet getreurd voor de bezoekers. Even later kwamen de Luikenaars op voorsprong. De voorzet van Gavory was perfect, Lestienne devieerde voorbij Pirard.

En Waasland-Beveren? Zij kwamen twee keer tot bij Bodart. Een slap schotje van Koita en een afgeweken knal van Bizimana. Zucht.

De tweede helft begon met een kopbal van Kobayashi, de ingevallen Milosevic kwam net te kort om binnen te tikken.

De Montenegrijn hield de Standard-verdediging tenminste bezig.

Intussen begon het ook nog te regenen in het Waasland – ook dat nog. Standard zakte helemaal weg in de tweede helft. Ze lieten de bal aan de thuisploeg, teerden op hun voorsprong. De vermoeidheid leek toe te slaan bij de Rouches.

Kobayashi zette voor, Milosevic trapte Waasland-Beveren op gelijke hoogte. Plots voetbalden ze met vertrouwen. Milosevic kwam een teen tekort voor de 2-1, Bodart pakte het schot van Kobayashi. Bij Standard lukte niets meer. Ze waren slecht na de rust. Lestienne trapte over en wilde tien minuten voor tijd een strafschop. Dierick greep niet in.

Aan de overkant had Bodart alle moeite met een pegel van Kobayashi. Waasland-Beveren ging er voor na de gelijkmaker. Het angstvoetbal was verdwenen.

Die drive naar voren en die ingesteldheid leidde in het slot tot de 2-1. Bodart loste een schot van Koita, Din Sula tikte de bal binnen. Standard was nog één keer gevaarlijk. Pirard keepte attent op een poging van Mpoku. Feest op de Freethiel, dat was al even geleden.

Bij Standard zitten ze met zorgen. Opnieuw niet gewonnen, opnieuw een voorsprong weggegeven.

Hoe zou Réginal Goreux zich voelen? Onvergeeflijk.

