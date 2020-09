Onze Standard-watcher zag een gebrek aan realisme bij de Luikenaars in Leuven: “Deze nederlaag hoefde niet” Frank Dekeyser

12 september 2020

20u36 8 OH Leuven OHL OHL 1 einde 0 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard schoot zichzelf in de voet aan Den Dreef. Vroege kansen gemist en de rode kaart voor Gavory. Weg perfect uitrapport. Een gebrek aan realisme bij de Luikenaars.

Uitstekend begin van de Rouches in Leuven. Pressing, drang naar voren, leuke combinaties, met Nicolas Raskin als aanjager.

De negentienjarige middenvelder was opnieuw sterk, zeg. Zijn gamma is uitgebreid. Ballen recupereren, ballen versturen, professionele fouten maken. Aanvallen, verdedigen. Borst vooruit, kop omhoog. Leuven was lange tijd zijn speeltuin. Kansen genoeg in het eerste kwartier. Lestienne, Raskin, opnieuw Lestienne - die moest er eigenlijk in - en Cop misten.

Maar het Luikse blok stuikte brokkelde af na twintig minuten. Lestienne viel uit met een blessure, Boljevic kwam hem vervangen. Is de Montenegrijn echt zoveel beter dan Mehdi Carcela? Er zal wel een tactische reden zijn dat hij steevast de voorkeur krijgt van Philippe Montanier. Is het niet van bij de aftrap, dan wel als invaller. Nou ja,...

Wat volgde waren te veel slordigheden bij de Rouches. Steriel voetbal. OHL groeide in de match, kreeg de betere mogelijkheden via Henry en Mercier - Bodart keepte attent.

Standard miste killersinstinct vanavond. Het realisme dat ze twee weken geleden wel hadden in Beerschot. Het métier om die wedstrijd snel en vroeg dood te doen.

Gavory maakte het zijn ploeg nog moeilijker met zijn tweede gele kaart. Twee keer licht, maar evenzeer twee keer niet slim.

En zo kreeg de thuisploeg een uitgelezen kans op de overwinning. De goal van Sowah een kwartier voor tijd was niet eens onverdiend op basis van inzet en mentaliteit. Marc Brys mag blij zijn met de ‘teamgeist’ dat zijn ploeg getoond heeft. Een wereldploeg is het huidige OHL niet. Dat maakt de eerste nederlaag van Standard extra zuur. Dit hoefde niet.

Voor de volledigheid: Mehdi Carcela mocht tien minuten voor tijd toch invallen. Hij was dicht bij de gelijkmaker - zijn schot ging over.

De Rouches staan voor een Engelse week.

Europees tegen Bala Town uit Wales en een thuismatch tegen KV Kortrijk. Tonen ze daarin wel het métier dat ze vanavond misten?



