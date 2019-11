Onze Standard-watcher nadat Bastien Standard pas in slot voorbij Eupen loodst: "Moet dat nu altijd zo spannend?” Frank Dekeyser/TLB

23 november 2019

19u50 4 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 2 STA STA Standard Jupiler Pro League Bibberen tot het ultieme slot Am Kehrweg. Samuel Bastien bezorgde Standard de overwinning in minuut 93. Ja, jongens. Moet dat nu altijd zo spannend?

Eupen away, altijd leuk.

Alleen al voor de ontvangst. De enveloppe met de toegangskaart ligt netjes klaar, de soep is lekker warm.

Vanavond was het stadion dan ook nog eens volgelopen voor de komst van Standard – gebeurt zelden tot nooit in Eupen.

De thuisploeg begon vol goede wil aan de wedstrijd. Ze probeerden de Rouches hoog vast te zetten. In het begin hadden de bezoekers het daar best lastig mee.

Maar gaandeweg nam Standard de match helemaal in handen. Het openingsdoelpunt van Mpoku op het kwartier had daar veel mee te maken. Het schot van de aanvoerder week licht af op een verdediger, doelman De Wolf was kansloos. Even voordien had Amallah de bal op de lat gemikt met de dij.

Standard deed het voortreffelijk voor de rust. Kalm aan de bal en een verzorgde opbouw. Bovendien voetbalden ze ijzersterk in de reconversie. Bastien zag Carcela vrijstaan, zijn krul ging naast. Wat later zag Mpoku Carcela opnieuw vrijstaan, de Marokkaan trapte op de benen van De Wolf. De kansen stapelden zich op voor de Rouches. Emond draaide zich vrij in de zestienmeter, zijn schot eindigde op de paal. En vlak voor de rust keurde scheidsrechter Dierick een goal van Vanheusden af voor een (lichte) duwfout. De VAR keek en greep niet in – geen ‘clear error’.

Tot woede van heel Standard. Zij wisten ook: bij 0-2 was de wedstrijd helemaal gespeeld.

Zeven keer trapten de Rouches op doel, slechts één keer werd er gescoord. Dat is dan toch te weinig.

In het begin van de tweede helft mocht Emond alleen afgaan op De Wolf, het schot van de aanvaller was te zwak. Zijn poging een paar minuten nadien was dan weer niet gekadreerd.

En ook voor Standard geldt: wie zijn kansen niet afmaakt… Die voetbalwet is niet anders in Eupen. De lob van Milicevic ging nog naast, net voor het uur viel de gelijkmaker dan toch.

Kilometervreter Schouterden haalde uit – prachtige goal in het dak van het doel. De linkerflank van Eupen is een vaak onderschatte speler. Slimme voetballer met een enorm uithoudingsvermogen en gewoon een goede linkervoet.

Standard vond plots geen antwoord meer op het spel van de thuisploeg, werd zenuwachtiger aan de bal. Een doelpunt van invaller Lestienne werd afgekeurd voor gelijkspel, veel meer speelden de bezoekers niet meer klaar. Aan de overkant trapte Schouterden nog eens voorlangs. Het laatste kwartier was een nerveuze bedoening – Preud’homme schreeuwde zich schor aan de zijlijn. Veel balverlies aan beide kanten. Met nog één goede kans voor Eupen. Toyokawa mocht vrij aanleggen, Bodart duwde in hoekschop. Én een uitstekende mogelijkheid voor Oulare – zijn schot spatte uiteen op de lat.

Maar het venijn zat hem nog in de staart. Zoals wel vaker dit seizoen bij de Rouches – last minute winners.

In het ultieme slot belandde de bal voor de voeten van Bastien. De middenvelder trapte doodleuk binnen. Drie belangrijke punten voor de Rouches die vertrouwen opdoen richting Guimaraes donderdagavond.

Eupen away, altijd leuk.