Onze huisref Tim Pots over penaltygeval in Club-Gent: “Goed gedaan van videoref” Redactie

07 oktober 2019

07u25 4 Jupiler Pro League Consternatie alom bij AA Gent gisteren in Jan Breydel. Roman Yaremchuk ging na een tackle van Brandon Mechele neer in de zestien, maar de bal ging niet op de stip. Géén clear error, oordeelt onze huisref Tim Pots.

“Mechele zet een sliding in. In eerste instantie glijdt hij naast Yaremchuk en de bal. In reële snelheid lijkt het alsof Yaremchuk zich laat vallen, maar in de herhaling is duidelijk te zien dat er op het einde toch contact is", aldus Pots. “Dat heeft videoref Laforge ook gezien. Misschien vond hij de ingreep zelfs een strafschop waard, maar omdat het geen clear error betrof, greep hij terecht niet in. Goed gehandeld.”

Lardot: “Was het duidelijk? Oké, ik kan fouten maken”

“Ik heb inderdaad contact gehad met de VAR over die strafschopfase”, aldus Jonathan Lardot, die de inhoud van dat gesprek niet mocht vrijgeven. “Vanuit mijn positie vond ik dat het contact te licht was en Yaremchuk overdreven makkelijk ging liggen. Het kan zijn dat de VAR ook vond dat het te licht was. Omdat ik het contact gezien én beoordeeld had, moest de videoref een grote fout zien om te kunnen ingrijpen. Ik heb de beelden nog niet gezien. Was het duidelijk? Oké, ik kan uiteraard fouten maken. Mijn positie was ook niet ideaal, ik stond te centraal. Jammer genoeg kan ik niet overal zijn. Had de VAR me kunnen voorstellen om naar de beelden te kijken? Ja, dat was een mogelijkheid.”

Odjidja: “Ik ben al weken gestopt met proberen de VAR te begrijpen”

Voor de Gentse spelers had de VAR de boter gegeten. “Iedereen kan nu wel zeggen dat we echt ‘shit’ waren, maar als de arbitrage tegen je is, kan je onmogelijk goed spelen”, foeterde Yaremchuk. “Lardot zei me dat er ook na het zien van de beelden onvoldoende contact bleek voor een strafschop. Na de match bekeek ik diezelfde beelden en voor mij is het honderd procent penalty. Het is altijd hetzelfde als we op bezoek komen in Brugge. Ik vraag me af waarom we altijd dezelfde refs krijgen voor deze match. Ik vind dat een beetje vreemd.” Ook voor Odjidja was het moeilijk om vrede te nemen met enkele beslissingen. “Blijkbaar was het contact te licht, dat is de uitleg die we kregen. Toen we opnieuw het veld opkwamen voor de tweede helft zagen we de fase op het grote scherm. Iedereen keek naar elkaar met dezelfde reactie: dit was toch penalty? Het was op een cruciaal moment, dat maakt het nóg erger. Of ik het nog kan begrijpen? Ik ben al een paar weken gestopt met proberen de VAR te begrijpen.”