Onze huisref Tim Pots over afgekeurde goal Chadli: "Geen handspel en fout tegen protocol" Redactie

05 oktober 2019

08u41 1 Jupiler Pro League Vlak voor rusten kopte Chadli Anderlecht op 1-2, maar de VAR bekeek de fase uitvoerig en communiceerde vervolgens aan ref Wesley Alen dat het doelpunt niet geldig was. De VAR oordeelde dat de bal via de arm van Chadli tegen de netten ging. Onze huisref Tim Pots denkt daar anders over.

“In geval van handspel, ligt de eindbeslissing bij de scheidsrechter. Hij moet dus naar het scherm geroepen worden om de beelden te herbekijken. Dat is niet gebeurd en dat is een fout tegen het protocol”, aldus Pots.

“Ik ga er evenmin mee akkoord dat het handspel is. De bal raakt het sleutelbeen of de schouder van Chadli en niet de arm. Dat zouden ze in het busje moeten kunnen zien, want daar beschikken ze over de functie om intensief in te zoomen bij zo’n geval, tot 200 procent zelfs. Ze kunnen dus wel degelijk een vergrootglas gebruiken.”