Onze huisref Tim Pots: “Goal Depoitre had altijd afgekeurd moeten worden” ODBS

15 september 2019

19u45 2

Gent was vanavond heer en meester tegen een bijzonder zwak KV Mechelen en kon bovendien ook nog op de hulp van de VAR rekenen. Bij de derde Gentse goal, even voor de pauze, kreeg Depoitre de bal eerst duidelijk tegen de hand, waarna hij in tweede instantie kon scoren en er 3-0 van maken. Een fase waarbij de VAR, in dit geval Erik Lambrechts, altijd had moeten ingrijpen. Een goal nadat een aanvaller een bal tegen de hand krijgt, vrijwillig of niet, kan niet geldig zijn.

Zo zegt onze huisref Tim Pots: “Wanneer een aanvaller de bal tegen de hand/arm krijgt (zelfs al gebeurt dat helemaal onvrijwillig en is de arm tegen het lichaam) en daarop ontstaat een doelpunt of scoringskans, dan wordt dit altijd aanzien als handspel. Deze instructie wordt in België al toegepast sinds de playoffs en in de rest van Europa sinds het begin van dit seizoen. De VAR had de ref naar het scherm moeten roepen en hem het beeld vanachter het doel moeten tonen. Vervolgens had het doelpunt afgekeurd moeten worden.”

