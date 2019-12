Onze huisref Tim Pots: “Carcela verdiende niet rechtstreeks rood, wel twee keer geel” Redactie

27 december 2019

11u17 6 Jupiler Pro League Mehdi Carcela liet zich gisteravond tegen AA Gent van zijn minst fraaie kant zien. De Standard-speler solliciteerde tot twee keer toe naar een rode kaart, maar kwam er zelfs zonder geel vanaf. Onze huisref Tim Pots nam de twee fases onder de loep.

“Er zijn in het voetbal twee soorten rode kaarten: ‘serious foul play’ (ernstig gemeen spel) en ‘violent conduct’ (gewelddadig gedrag). Bij het eerste gaat het over een duel om de bal, bij een ‘violent conduct’ is er geen bal in de buurt”, aldus Pots.

“Bij de eerste fase van Carcela zou het dus om een ‘serious foul play’ kunnen gaan. Dan wordt gekeken naar de intensiteit, de impact (boven de enkel?), al dan niet gestrekt been, de richting van de studs en de kans dat de bal nog kan gespeeld worden. Maar niet alle criteria zijn hier voldaan, want hij gaat niet met frontaal gestrekt been maar met de binnenkant van de voet op normale hoogte. Hij trapt naar de bal, goed beseffende dat hij ook de andere speler kan raken. Een roekeloze tackle dus die zeker geel had verdiend.”

“Bij die tweede fase is er geen bal in de buurt. Maar voor de duidelijkheid: als je natrapt, krijg je niet langer per definitie een rode kaart. ‘Violent conduct’ wordt gespecificeerd als the use of excessive force (het gebruik van buitensporige kracht) of brutality (brutaliteit) tegenover een tegenstander. Die buitensporige kracht is niet noodzakelijk wanneer het naar het hoofd of het gezicht is. En Carcela trapt inderdaad na, maar dat was niet met buitensporige kracht. Opnieuw geen rode kaart, wederom een gele kaart. Met twee gele kaarten had hij dan ook van het veld gemoeten.”