Onze huisref Pots neemt twee VAR-momenten op de Freethiel onder de loep: "Armen niet in natuurlijke positie"

29 juli 2019

06u56

Jupiler Pro League Twee VAR-tussenkomsten in Waasland-Beveren-Club Brugge, twee keer correct, zo vindt onze huisref Tim Pots.

“De twee fases zijn gelijkaardig. Bij een schot, voorzet of sliding gelden de vereenvoudigde richtlijnen. We vragen ons niet af of er een beweging is naar de bal, ook de intentie telt niet, noch de afstand. De vraag is enkel of de armen al dan niet in een natuurlijke positie naast het lichaam zijn.

Zowel bij Rits (foto) als bij Caufriez was dat niet het geval. Rits heeft zijn armen niet in een natuurlijke positie op het moment dat Emmers die voorzet trapt. Het is ook een ‘expected ball’. Rits had moeten weten dat die voorzet zou komen en had dus de tijd om zijn armen in een natuurlijke houding naast het lichaam te brengen.

Bekijk hieronder het handspel van Rits

“Ook Caufriez maakt het lichaam breder bij het schot van Sobol en heeft zijn hand boven schouderhoogte”, analyseert Pots verder. “Deze twee fases werden dus finaal op dezelfde correcte wijze beoordeeld. De consistentie binnen dezelfde wedstrijd is cruciaal voor de geloofwaardigheid. Het was de ambitie van het Referee Office om minder VAR-tussenkomsten te hebben, maar als die correct zijn, kunnen we die enkel toejuichen.”

Bekijk hieronder het handspel van Caufriez