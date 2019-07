Exclusief voor abonnees Onze huisanalist Marc Degryse trapt het nieuwe seizoen af: "Kompany moet niet één, maar drie keer de Ventoux over. Zonder ketonen, hé" Niels Poissonnier

26 juli 2019

08u13 0 Jupiler Pro League Hoe vermakelijk de Tour ook is, en hoe deugd zijn vakantie ook deed, voor Marc Degryse (53) kan het nieuwe voetbalseizoen niet snel genoeg beginnen. Nooit was hij zo curieus als aan de vooravond van zijn elfde seizoen als onze huisanalist. "Zélfs Kompany kan geen mirakels verrichten."

Naar wie of wat kijk jij dit seizoen het meeste uit?

"Naar Anderlecht. Zoals iedereen zeker? (lacht) We hebben een wereldster in de Jupiler Pro League. Eén die nog een laatste kunstje wil tonen en tegelijk een nieuw vak wil leren. Ik ben zó benieuwd wat dat gaat geven met Kompany, maar er zijn er tegelijk veel die hopen dat het allemaal een flop wordt - niemand heeft meer tegenstanders dan Anderlecht. Wat moet Marc Coucke dan doen? Als deze zet - waardoor hij zelf uit de wind is komen te staan - mislukt, zie ik geen tweede tovertruc meer, hoor. 't Is nog maar een goeie drie maanden geleden dat hij verantwoording moest afleggen aan de supporters, dat Anderlecht voor het eerst in 56 jaar naast Europees voetbal greep. Het dieptepunt. En toch is het nu precies hallelujah op Anderlecht."

"Ik vraag me echt af hoe het allemaal zal uitpakken. Als ik zie welk werk daar nog op de planken ligt... (blaast) Dit is voor Kompany 'a challenge never seen before'. En ook al heet hij Kompany, hij zal toch eens met zijn neus tegen de deur lopen. Dat hij daar geen schrik voor heeft, is op zich al klasse."

