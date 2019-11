Exclusief voor abonnees Onze huis­analist Degryse na eerste competitiehelft: “Club moet leren omgaan met status, bij Anderlecht is ommekeer ingezet”

Marc Degryse

11 november 2019

21u15 0 Jupiler Pro League De heenronde van de Jupiler Pro League is achter de rug. Onze huisanalist Marc Degryse maakt de balans op over de G6 en KV Mechelen. “Racing Genk moet nu een trainer vinden die zo snel mogelijk orde op zaken stelt en duidelijkheid brengt.”

Club Brugge: “Leren omgaan met nieuwe status als nummer één”

“Twee nederlagen in één week: dat zijn ze bij Club niet meer gewend. In Parijs werd ze overschaduwd door de penaltyfase met Diagne. Wat ik bizar vond, was hoe pissig Club reageerde op de commentaren van de buitenwereld. De spelers waren kwaad, de trainer was kwaad, terwijl de verantwoordelijke wel één van hen was. Ze moeten in de spiegel blijven kijken. Als ik Vormer op Antwerp hoorde, dan overdreef hij met zijn analyse dat Club de beste ploeg was. Clement had het over de haat en de weerstand die hij voelde. Club moet toch leren omgaan met hun nieuwe status als nummer één — dan krijg je vanzelf meer weerstand. Dat is nu eenmaal de harde wet van het topvoetbal. Ik heb altijd al gezegd dat hun belangrijkste tegenstander Club zélf is. Ze moeten zich niet zo snel uit hun bubbel laten halen door de buitenwereld en zich focussen op hun voetbal. Club heeft nog altijd de meeste kwaliteiten om de titel te winnen, maar dan moet je wel aanvaarden dat je met een vergrootglas wordt bekeken, dat stommiteiten worden uitgelicht. Er is voor Club ook geen reden om te beginnen twijfelen. Ze verloren zondag hun eerste competitiematch, maar ze konden die net zo goed winnen.”

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu