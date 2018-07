Onze clubwatchers blikken vooruit naar nieuwe seizoen: niet iedereen ziet Club als topfavoriet, Eupen en Moeskroen wordt moeilijk seizoen voorspeld De voetbalredactie

27 juli 2018

Minder dan twee weken geleden kroonde Frankrijk zich tot wereldkampioen, maar AA Gent en Standard trappen vanavond wel al de Jupiler Pro League op gang. Flink wat vragen moeten een antwoord krijgen in het seizoen 2018-2019 en wij laten onze clubwatchers al eens in hun glazen bol kijken.

Zal het Club Brugge van Ivan Leko zijn landstitel kunnen verlengen? Hoe ver zal Hein Vanhaezebrouck met zijn fel verjongde ploeg? Wie kroont zich tot topschutter? Welke clubs komen in moeilijkheden en waar zullen de fans kunnen kirren van de pret? Ook na de Wereldbeker in Rusland is er voor de voetbalfans nog materiaal genoeg om over te piekeren. Onze clubwatchers zijn alvast klaar om een seizoen lang de berichtgeving te verzorgen over de zestien eersteklassers. Aan de hand van zes vragen blikt onze voetbalredactie vooruit naar de competitie:

1) Wat mogen we verwachten van de ploeg die jij volgt?

2 ) Welke uitgaande transfer is het grootste verlies? Wie is de voornaamste aanwinst?

3) Wie wordt kampioen?

4 ) Welk team kan de verrassing worden?

5) Wie is de voornaamste degradatiekandidaat?

6) Van welke speler zal je de prestaties met speciale aandacht volgen?

Tomas Taecke - CLUB BRUGGE

1) Het weinig gewijzigde blauw-zwart gaat door op zijn elan van vorig seizoen. Zeker in de reguliere competitie moeten de Bruggelingen opnieuw sterk genoeg zijn om over de tegenstand heen te lopen.

2) Grootste verlies is straks misschien Wesley, al is een verlengd verblijf zeker niet uitgesloten. Limbombe werd op het eerste gezicht goed vervangen door Danjuma en Mata, Letica, Schrijvers en Rits zijn alleen maar versterkingen, al dan niet in de breedte.

3) Club Brugge. Niet zo heel veel veranderd, een goeie structuur en coach.

4) Cercle Brugge. Voor de ‘vereniging’ is talenten lanceren belangrijker dan de positie in het klassement, toch kan de mix van jongeren en talent hoge ogen gooien, zeker in de flow van de promotie. Met Cardona en Tormin heeft het ook enkele smaakmakers in huis.

5) Moeskroen, tenzij de club zich nog stevig versterkt. Vroeg of laat zullen Les Hurlus er niet aan ontsnappen.

6) Vadis Odjidja. Sterkhouder en op de top van zijn kunnen bij Legia, op een zijspoor geraakt bij Olympiakos. Ook de rentree van Lestienne is iets om naar uit te kijken.

Frank Dekeyser - STANDARD

1) Een plaats in de top drie. Maar Standard heeft zeker de kwaliteiten om kampioen te spelen.

2) Het grootste verlies voor de Rouches is Edmilson. Orlando Sá en Maxime Lestienne zijn aanwinsten.

3) Ik gok toch op Standard. De basis is - voorlopig - behouden. En de honger is groot in Luik. Bovendien is Preud'homme als we kijken naar het verleden een garantie op prijzen en succes.

4) Racing Genk. Veel talent en goed op mekaar ingespeeld. Maar hebben ze voorin genoeg kwaliteit?

5) Eupen.

6) Ik kies voor verschillende spelers: Carcela, Lestienne, Mpoku, Trossard, Danjuma, Odjidja, Bakkali, Bongonda.

Pieter-Jan Calcoen - ANDERLECHT

1) Het beste en het slechtste. Talent heeft dit Anderlecht zeker, maar net door de vele nieuwe namen en de lage gemiddelde leeftijd, kan de machine ook zomaar eens stilvallen. Voordeel is alvast dat Hein Vanhaezebrouck nu wel een hele voorbereiding had om zijn systeem in het team te slijpen.

2) Op dit moment is het grootste verlies Matz Sels - 't was een betrouwbare doelman -, maar als straks ook nog Leander Dendoncker en Kara Mbodj vertrekken... Die twee zijn leiders in de kleedkamer, net als (in mindere mate) Deschacht en Spajic vorig jaar. De beste aanwinst is sowieso Landry Dimata: goeie spits.

3) Pure gok: Standard. Omdat het een geweldige kern heeft - met nu ook nog Sá - en een prima coach.

4) Cercle Brugge, in positieve en negatieve zin. Ofwel zorgen de AS Monaco-jongeren, met toch enkele op papier klinkende namen, voor schwung. Ofwel blijkt die club één grote crèche, met veel overroepen jongens die, ondanks hun beperkingen, toch moeten spelen vanwege 'het project'.

5) Eupen. Je beste spits laat je niet zonder gevolgen vertrekken. Met als belangrijkste uitdagers Moeskroen en STVV.

6) Onur Kaya bij KV Mechelen. Die hoort in 1A thuis.

Rudy Nuyens - AA GENT

1) Veel. AA Gent haalde met Plastun, Smith, Vadis, Limbombe, Dompé, Kvilitaia en Awoniyi versterking binnen in elke linie, er komt wellicht nog een centrale verdediger bij. Het heeft op het middenveld met Vadis Odjidja wellicht ook het bindmiddel gevonden dat het nieuwe AA Gent tot een uitgebalanceerd team maakt. Bovendien kan Yves Vanderhaeghe de ploeg deze keer ook vanaf speeldag één naar zijn hand zetten. Alles is aanwezig om beter te doen dan de vierde plaats van vorig seizoen.

2) Grootste verlies is ongetwijfeld Samuel Gigot, die zich vorig seizoen ontpopte tot één van de beste verdedigers in de Jupiler League. Zijn vertrek was niet ingecalculeerd, maar tegen de 8 miljoen van Spartak Moskou kon Gent geen ‘neen’ zeggen. Grootste aanwinst is zonder twijfel Vadis Odjidja. Hij maakt een scherpe indruk en heeft alles in huis om Gent op sleeptouw te nemen.

3) Club Brugge heeft toch weer een streepje voor op de rest. Het geraamte van de kampioenenploeg blijft – wellicht op Limbombe en Diaby na – behouden. Leider Vormer heeft zijn lot langer aan de club gebonden, Groeneveld lijkt een echte versterking en met Letica staat er eindelijk ook weer een klassekeeper in doel.

4) AA Gent. Als de inpassing van de nieuwkomers snel lukt, heeft Gent alles om zich te mengen in de strijd om het allerhoogste.

5) Moeskroen. De grensploeg vecht al jaren strijd om het behoud en is met Bolingi, Awoniyi en Govea drie sterkhouders kwijt.

6) Giorgi Chakvetadze. De Georgiër moet nog 19 worden, maar na een aanpassingsjaar heeft hij met zijn technische kwaliteiten alles in huis om een absolute smaakmaker te worden in de Jupiler League.

Stijn Joris - KRC GENK

1) Genk heeft naast het halen van play-off 1 niet meteen uitgesproken ambities, maar Dimitri De Condé is - tot jolijt van Clement - één van de weinige sportieve leiders die zijn huiswerk al keurig af heeft. Als er niemand meer vertrekt, heeft KRC alle posities dubbel bezet en stuk voor stuk met gevestigde waarden of interessante talenten. Als spelbepalende jongens als Trossard en Pozuelo hun niveau een seizoen lang aanhouden, kan Genk meedoen voor de prijzen. Alleen moeten ze daarvoor beter uit de startblokken komen dan vorig seizoen.

2) Dewaest en/of nieuwkomer Lucumi - waar Genk veel van verwacht - moeten de schoenen van de naar Sampdoria vertrokken Colley invullen. Geen simpel karwei. Bij de nieuwkomers liet Paintsil het meest van zich spreken in de voorbereiding, maar de snelle rechtsbuiten start licht geblesseerd aan het seizoen.

3) Anderlecht omdat het daar echt van moeten is met Marc Coucke als voorzitter.

4) In Genk blijven ze bescheiden, maar zitten ze met een kern met enorm veel potentieel. Het Oostende van Gert Verheyen zou ook met fris voetbal op de proppen kunnen komen.

5) Moeskroen ontsnapte al te vaak, maar ik verwacht evenmin een eenvoudig seizoen voor STVV.

6) Een fitte en goedgeluimde Mehdi Carcela is intrinsiek de leukste voetballer van onze competitie.

Jonas Van De Veire - ZULTE WAREGEM

1) Een stabieler jaar. Dat betekent minder positieve uitschieters zoals de 0-4 overwinning op Standard, maar ook geen nieuwe negatieve reeks van 4 op 39.

2) De 11 goals en 15 assist van Olayinka zullen, samen met zijn enorme loopvermogen, gemist worden. Nieuwkomer Tardieu moet een cruciale schakel worden op het middenveld. En Bongonda zal voor de flitsen moeten zorgen.

3) Club Brugge. Alle sterkhouders bleven tot dusver. Met Groenveld anticipeerde het bovendien al uitstekend op een mogelijk vertrek van Limbombe. En Letica lijkt het keepersprobleem definitief te gaan oplossen.

4) Eupen. Veelbelovende voorlinie, met onder meer Milicevic. Als Van Crombrugge blijft én de beloofde versterking achteraan nog komt, zal er een aardig ploegje tussen de lijnen staan.

5) Moeskroen. Alle offensieve kwaliteit zocht andere oorden op. Met Defays heeft l'Excel ook de coach met de minste ervaring voor de dugout staan.

6) Chakvetadze. Het goudhaantje van AA Gent krijgt dit seizoen voluit zijn kans op het middenveld van de Buffalo's. Met Odjidja in zijn rug kan hij definitief ontploffen.

Stijn Joris - ANTWERP

1) Een interessant einde van de transferperiode om te beginnen. Als Antwerp beter wil doen dan vorig seizoen, lijkt een kwaliteitsinjectie noodzakelijk. De fundamenten van het elftal van vorig seizoen zijn gebleven, maar qua creativiteit, scorend vermogen en snelheid is de spelersgroep nog te beperkt. Met het huidige elftal hoeft de 'Great Old' niet in de problemen te komen, maar de wisselmogelijkheden zijn beperkt. Als de linkerkolom geviseerd wordt, is het huiswerk nog niet af.

2) De diepgang van Stallone Limbombe zal samen met de polyvalentie van Alexander Corryn het meest gemist worden. Nieuwkomer Daniel Opare voegt het meeste toe aan het team van Laszlo Bölöni.

Eddy Soetaert - KV KORTRIJK

1) Wie KVK bij de prognoses alweer in de onderste regionen plaatste, kan verrast worden. Het team oogt offensief goed met Mboyo naast Chevalier en Ouali, bezit met Kanu een stevig anker op het middenveld en haalde net twee versterkingen achterin. Zowel de Amerikaan Hines-Ike als de Serviër Golubovic zijn ondanks hun leeftijd al ervaren verdedigers. Als Kaminski blijft, ziet het er behoorlijk goed uit voor KVK.

2) Makarenko, naar Anderlecht, is het grootste verlies voor het team omdat hij de regulator was op het middenveld. Maar wellicht kan Kanu zich op deze positie onderscheiden en bovendien komt Rolland na een gemist seizoen langzaam terug uit blessureleed. Het is vroeg om dat te zeggen maar de Amerikaan Hines-Ike kan als centrale verdediger misschien wel de nuttigste aanwinst worden.

3) Club Brugge gaat door met het kampioenenteam, dat lijkt me gemakkelijker dan wat Hein Vanhaezebrouck moet doen met een compleet nieuw team bij Anderlecht. Als paars-wit de play-offs haalt op gelijke hoogte, zal het favoriet zijn, maar als Club Brugge vroeg afstand kan nemen, is het toch weer mijn favoriet. Club dus.

4) Zou het verbazen als Standard bij de top-drie eindigt? Neen. Maar als het de derde hond wordt die Club en Anderlecht verrast voor de titel, zou het wel weerklank krijgen. De figuur van Preud’homme en de rol van enkele sterspelers kan daar weleens voor zorgen.

5) Ik kijk naar onze Waalse vrienden. Ik geef Eupen daarbij meer kans om te zakken dan Moeskroen.

6) Ik wil zien hoe Siebe Schrijvers zich verder ontwikkelt in een team dat van de eerste week gaat voor de titel.

Tomas Taecke - KV OOSTENDE

1) Het nieuwe Oostende gaat voor play-off I, maar zal anderzijds ook blij zijn als het niet in de problemen komt. Met het vertrek van Milic, Musona, Berrier, Akpala en eerder ook Siani is er niet alleen veel kwaliteit maar ook maturiteit verdwenen. Straks verdwijnt ook Bjelica, die niet in de plannen van Verheyen voorkomt. Dit werd veelal opgevangen door jonkies of spelers die vorig seizoen minder aan bod kwamen, zoals Canesin en Rajsel, beiden in de basis tegen Moeskroen. Straks kan het met Oostende alle kanten uit, al zal PO1 vermoedelijk te hoog gegrepen zijn.

2) Belangrijkste aanwinst is op dit moment Faes, die een versterking is achterin. Als centrumspits Guri straks de verwachtingen inlost, kan ook hij de revelatie worden.

Kristof De Cnodder - WAASLAND-BEVEREN

1) De sterkte van Waasland-Beveren is momenteel moeilijk in te schatten. Een resem spelers vertrok en werd vervangen voor een reeks veelal onbekende nieuwkomers. Ook coach Yannick Ferrera is nieuw. Hamvraag is dus: hoe snel past de puzzel in mekaar? Het ziet er hoe dan ook naar uit dat het een lastiger seizoen wordt dan het vorige.

2) Elke ploeg wil een scorende spits en in die zin weegt het vertrek van Isaac Kiese Thelin - vorig jaar goed voor 19 goals - wellicht nog zwaarder door dan dat van andere sterkhouders, zoals Laurent Jans. Aan inkomende zijde kan middenvelder Rafidine Abdullah mooie adelbrieven voorleggen - hij debuteerde destijds bij het Marseille van toenmalig trainer Didier Deschamps - maar hij arriveerde wel pas laat in de voorbereiding.

3) Anderlecht, omdat Hein Vanhaezebrouck nu een volledige voorbereiding heeft gehad om zijn ploeg te kneden. En omdat de honger heel groot zal zijn na een jaar zonder prijzen.

4) Cercle Brugge. Die leven nog steeds op een wolkje na de promotie en kunnen rekenen op prima ondersteuning van Monaco.

5) Nog moeilijker te voorspellen dan wie de titel gaat pakken. Wie had immers verwacht dat KV Mechelen vorig jaar zou zakken? Maar op het eerste gezicht ziet het er niet zo best uit voor Eupen.

6) Maxime Lestienne haalde destijds een fenomenaal niveau toen hij België verliet. Kan Michel Preud'homme hem straks weer omhoog stuwen?

Philip Kevers - SINT-TRUIDEN

1) Naar verwachtingen toe is het koffiediek kijken. Het kan met andere woorden alle kanten uit. De basis van vorig seizoen is er nog. Achter de versterkingen staan echter veel vraagtekens. Vooraan, vorig seizoen al een zwak punt, is er (voorlopig) te weinig gebeurd. Een plaats in de middenmoot is echter mogelijk.

2) Grootste verlies is aanvaller Chuba Akpom. De grootste aanwinst is de Japanner Wataru Endo.

3) Club Brugge: kan voortbreien op de uitstekende prestatie van vorig seizoen, de spelers die het vorig seizoen deden zijn er nog altijd. Club is verder heel gericht versterkt en heeft een uitstekende coach die een ploeg kan ‘zetten’ en motiveren.

4) Cercle Brugge. Zoals elke promovendus teert dat soort clubs vaak op de euforie het jaar voordien. Bovendien is deze club dankzij de Monaco-connectie zeer gericht versterkt en zeker een te duchten tegenstander.

5) Eupen.

6) Jean-Luc Dompé (AA Gent)

Eddy Soetaert - MOESKROEN

1) Het goede nieuws is dat Moeskroen ophoudt met vele huurspelers te halen die halfweg het seizoen nog amper zin hebben of die zich goed ontwikkelen (zoals Awoniyi) en dan toch weer weg zijn. Net kwam nog het Colombiaanse goudhaantje Jesus Marimon aan, een spelverdeler zoals Govea in zijn betere dagen vorig seizoen was bij Moeskroen. Toch is er nog veel offensieve versterking nodig om uit de degradatiezone weg te blijven.

2) Awoniyi maar ook andere aanvallers als Bolingi en Rotariu zijn de deur uit. Vooral de Liverpool-huurling zal worden gemist. Voorin zijn nog geen vervangers. Zien of Marimon het goede nieuws over hem zal bevestigen.

3) Club Brugge krijgt net een streepje voor op Anderlecht omdat het kan bouwen op zijn team van vorig seizoen.

4) Standard kan alleen verrassen als het de titel pakt, minder is eigenlijk normaal. Maar met Preud’homme aan het roer is het niet uitgesloten.

5) Laat me niet zeggen Moeskroen! Ik denk dat Eupen de slechtste papieren heeft, maar dat zeiden we vorig seizoen ook.

6) Ik kijk toch uit of die jonge Jesus Marimon, een snaakje van 19, de kans zal krijgen om te dirigeren op het Moeskroense middenveld.