Onze clubwatchers blikken vooruit naar nieuwe seizoen: “De titel wordt een strijd tussen Club en Standard” De voetbalredactie

26 juli 2019

16u31 0 Jupiler Pro League Een week geleden pakte Racing Genk makkelijk de Supercup, straks mag de kampioen het seizoen aftrappen tegen Kortrijk. Flink wat vragen moeten een antwoord krijgen in het seizoen 2019-2020. Wij laten onze clubwatchers al eens in hun glazen bol kijken.

Zal Racing Genk met nieuwbakken coach Felice Mazzu zijn landstitel kunnen verlengen? Hoe gaat Vincent Kompany het bij Anderlecht doen met zijn unieke rol van speler-manager? Wie kroont zich tot topschutter? Welke clubs komen in moeilijkheden en waar zullen de fans kunnen kirren van de pret?

Materiaal genoeg om over te piekeren. Onze watchers van de clubs uit play-off I van vorig seizoen zijn alvast klaar om een heel jaar lang de berichtgeving te verzorgen over hun ploegen. Aan de hand van zes vragen blikt onze voetbalredactie (klik hier voor de andere ploegen) vooruit naar de competitie:

1) Wat mogen we verwachten van de ploeg die jij volgt?

2 ) Welke uitgaande transfer is het grootste verlies? Wie is de voornaamste aanwinst?

3) Wie wordt kampioen?

4 ) Welk team kan de verrassing worden?

5) Wie is de voornaamste degradatiekandidaat?

6) Van welke speler zal je de prestaties met speciale aandacht volgen?

Kjell Doms - Racing Genk

1) Veel zal afhangen van het feit dat Samatta, maar vooral Berge op 1 september nog in Genk zullen rondlopen of niet. Blijven die twee sterkhouders dan moet Genk opnieuw voor een plaats bij de eerste drie gaan. Zijn ze weg, dan staat Genk voor een interessant overgangsseizoen waarbij een plek in de top zes het hoogst haalbare zal zijn.

2 ) Met Leandro Trossard is Genk zijn grootste smaakmaker kwijt. De voornaamste aanwinst? Half Europa zat achter Ianis Hagi, maar Genk kon hem strikken.

3) Club Brugge.

4 ) AA Gent.

5) STVV.

6) Samir Nasri. Eens op niveau veel te goed voor de Jupiler Pro League, maar haalt de Fransman nog het niveau van een aantal jaren geleden?

Tomas Taecke - Club Brugge

1. Enkel de titel is van tel voor Club Brugge, dat zich tegenwoordig niet meer kan of wil permitteren om twee jaar op rij geen kampioen te spelen. De Champions League-poules bereiken is meer een droom dan een realistische doelstelling, maar in de Europa League doorstoten naar de tweede ronde is dan wel weer een must. Club zal ongetwijfeld tot de laatste snik meestrijden voor de landstitel, daar hoeft weinig aan getwijfeld worden.

2) Denswil zal gemist worden, maar Wesley is sowieso het grootste verlies. Was een voorhoede op zich, die ook wel zijn doelpunten meepikte. Okereke moet hem doen vergeten - geen evidente opdracht. Grootste aanwinst zou Okereke moeten zijn, die in de Brugse Metten meteen de steun van het publiek voelde. Als hij straks tegen de ‘kleintjes’ in de eerste vijf wedstrijden meteen vertrouwen kan opdoen, moet hij de nieuwe chouchou van Club kunnen worden.

3) Club Brugge wordt kampioen. Omwille van de standvastigheid, de coach én de boost die het nieuwe oefencomplex hen moet geven.

4) De verrassing? Cercle Brugge. Kende vorig jaar ondanks de mogelijkheden en de investeringen een rampzalig seizoen. De vereniging haalde kwaliteit aan boord en moet clubs als Mechelen, Oostende, Waasland-Beveren en co moeiteloos de loef kunnen afsteken. Als de mayonaise dit seizoen wel pakt, kan groen-zwart een uitdager worden onderaan de linkerkolom.

5) Waasland-Beveren, Eupen, KV Oostende en KV Mechelen. Wegens een gebrek aan kwaliteit.

6) Altijd leuk wanneer bekende gezichten hun rentree vieren in onze competitie of bij een andere club terechtkomen. Zo is het vanzelfsprekend uitkijken naar Vincent Kompany, maar ook naar Depoitre, Limbombe en Avenatti. Bij de andere titelkandidaten is het uitkijken naar Okereke en Bongonda.

Frank Dekeyser - Standard

1) Een seizoen met alles erop en eraan. Katers, moodswings, vreugde, verdriet en finaal een plaats bij de eerste twee.

2 ) Het vertrek van Marin naar Ajax - hij was de katalysator vorig seizoen. Het is in Luik vooral uitkijken naar Anthony Limbombe en Felipe Avenatti.

3) Een strijd tussen Club Brugge en Standard. Avantage Michel Preud’homme!

4 ) Eupen. Een nieuwe trainer, een pak nieuwe spelers. Ze haalden onder meer Andreas Beck - een Duitse ex-international - en Jon Bautista, iemand met speelminuten bij Real Sociedad in de Primera Division. Globetrotter Beñat San José moet zijn team naar een rustig seizoen leiden.

5) Moeilijk te voorspellen, maar Moeskroen lijkt niet versterkt uit de mercato gekomen. Zonder Amallah, Leye, Vojvoda, Benson en trainer Storck. Pfieuw.

6) Ianis Hagi, David Okereke, Dieumerci Mbokani, Obbi Oulare, Xian Emmers, Anthony Limbombe,... Keuze genoeg.

Stijn Joris - Antwerp

1) Antwerp kiest voor continuïteit. Bölöni bleef aan en aan academisch voetbal heeft de Roemeen geen boodschap. Het wordt opnieuw vertrekken van een heel strakke organisatie en met zijn elven terugplooien als het moet. Al hoopt Bölöni wel nog op aanvallende versterking. Stapt hij straks van zijn succesrecept af als D’Onofrio uithaalt op de transfermarkt?

2 ) De ervaring en coaching van Van Damme achterin gaat gemist worden. Het voetballende vermogen van Govea was in play-off 1 belangrijk. Krijgen ze straks op de Bosuil spijt dat hij naar Zulte Waregem trok? Nieuwkomers De Laet, Pius, Hongla, Coopman en De Sart starten nagenoeg allemaal op gelijke voet. Al zou De Sart wel eens de enige kunnen zijn die ook een basisplek krijgt voor de eerste wedstrijd in Eupen.

3) Genk lijkt ondanks het vertrek van Trossard en Malinovskyi amper of geen kwaliteit verloren te hebben en Mazzu begrijpt dat hij op de door Clement ingeslagen weg verder moet.

4 ) Racing Genk. Een tweede titel op rij zou heel straffe kost zijn. Zulte Waregem en Eupen deden enkele interessante transfers en lijken op papier versterkt.

5) Onmogelijk in te schatten. Niemand zag vorig seizoen aankomen dat Lokeren eruit zou tuimelen. Dit seizoen komen opnieuw een zevental teams in aanmerking. Waasland-Beveren, KV Mechelen, STVV, Moeskroen, Oostende, Kortrijk en Cercle kunnen mits een slechte start een heel seizoen lang in de problemen komen te zitten.

6) Dieumerci Mbokani. Bij Antwerp staat het aanvallend allemaal in het teken van hem. Sloot vorig seizoen erg sterk af. Gaat hij op dat elan verder, dan gaat hij straks zelfs op zijn 34ste nog monden doen openvallen.

Rudy Nuyens - AA Gent

1) AA Gent heeft zich versterkt in elke linie. De ambitie die Jess Thorup een maand geleden al uitsprak om voor een plaats binnen de top drie te gaan, leek me toen te hoog gegrepen. Maar met de transfers die de club intussen realiseerde, moeten de Buffalo’s moeten de Buffalo’s daar effectief voor gaan. Sowieso mag het halen van play-off 1 dit seizoen geen probleem zijn.

2 ) Birger Verstraete blijft voor mij het grootste verlies. Zijn waarde voor het elftal werd ook binnen de club weleens onderschat. De voornaamste aanwinst is Michael Ngadeu, met zijn 4,5 miljoen euro een recordtransfer voor de Buffalo’s. De defensie was vorig seizoen het grootste probleem, met téveel tegengoals. Ngadeu moet voor meer autoriteit en stabiliteit kunnen zorgen achteraan.

3) RC Genk. Ik acht de Limburgers in staat om te breken met de traditie die wil dat na elke titel een terugval volgt. Genk verloor met Pozuelo, Trossard en Malinovskyi belangrijke pionnen, maar het kocht ook goed en gericht in. Als het Berge en Samatta kan houden, wordt Genk voor iedereen een te duchten tegenstander. Ik geloof ook wel dat Mazzu in staat is om iets moois neer te zetten bij zijn nieuwe club.

4 ) Geen. De G5 heeft deze zomer transfersommen uitgegeven waarvan de andere clubs alleen kunnen dromen. De kloof wordt alleen maar groter. Omdat ik ook van Antwerp continuïteit verwacht, liggen de teams voor play-off 1 wat mij betreft nu al vast.

5) Waasland-Beveren en KV Mechelen. De Waaslanders behoorden vorig seizoen al tot de zwakke broertjes, ze verloren met Roef, Ampomah en Boljevic ook nog eens hun belangrijkste spelers. KV Mechelen verliest met Mera en Verrips twee sterkhouders en is verzwakt tegenover vorig seizoen.

6) Vincent Kompany. Op zich een geweldige aanwinst voor de Jupiler Pro League, maar hoe gaat ‘Vince’ de nood aan rust als speler weten te combineren met de hectiek van het trainersleven?

Pieter-Jan Calcoen - Anderlecht

1) Een ommezwaai. Qua voetbal. Qua gevoel. Qua prestaties. Top drie lijkt een realistische doelstelling.

2 ) Elke speler die weg is, is winst, tenzij Santini dan, als die effectief gaat. Voorts alle ogen op - verrassing... - Kompany.

3) Standard, ondanks de leemte die Marin (vertrokken naar Ajax) laat.

4 ) Moeskroen. In positieve en negatieve zin. Vreemd genoeg beroert Moeskroen altijd.

5) Cercle Brugge. Het verloor zijn beste spelers, onder wie een goeie doelman (Nardi) en scorende spits (Bruno).

6) Een lijstje, omdat het kan. Yari Verschaeren. Yuya Kubo. Percy Tau. Ronald Vargas. Anthony Limbombe. Ianis Hagi.