Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet hoe ook Kompany niet ontsnapt aan de harde voetbalwet: “Vince is Pep niet, en daar is niks mis mee” Stephan Keygnaert

16 september 2019

20u02 0

Een bijzonder ontstemde Vincent Kompany spaarde niémand, in zijn discours na de wedstrijd tegen Antwerp.

“Dit is de verantwoordelijkheid van allemáál”, schalde door voorts een doodstille kleedkamer. Kompany sprak uitsluitend in het Engels.

“Imposant”, beschrijft de ene getuige het tafereel.

“Top”, volgens de andere.

De term ‘too naive’ viel – het discours van Simon Davies op de persconferentie even later was nog erg braaf, vergeleken met de beheerste maar duidelijke en weldoordachte taal van Kompany, die voorts de spelers vroeg “of de staf het in de week te moeilijk maakte?”.

Er kwam geen antwoord.

