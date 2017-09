Onze Chef Voetbal ziet hoe Frutos zich net als Weiler belangrijker lijkt te voelen dan de spelers Stephan Keygnaert

06u00 1 Photo News Jupiler Pro League Beginnen doen we met een zinsnede die we ook al gebruikten in de beginperiode van René Weiler: 'We hebben het laatste nog niet gezien van die man.' Nicolás Frutos is al even apart als zijn illustere voorganger - in totale wanorde, met Trebel als linksachter, won paars-wit in het slot miraculeus in Beveren. Of het goedkomt met Anderlecht? Zegt u het maar.

Het beste van paars-wit zaterdag op de Freethiel? De persconferentie achteraf. Daar onderscheidde Frutos zich wél. De Argentijn - in tegenstelling tot zijn voorganger - kijkt niet neer op journalisten. Hij betrekt hen (en zo ook de supporters en andere waarnemers) in zijn verhaal - hoera, een voétbalverhaal. Frutos maakt - weeral - even knotsgekke keuzes als Weiler, maar hij legt ze dan toch uit, en altijd blijft de traditie van RSC Anderlecht de basis: "De bal hebben en kansen afdwingen".



De grootste vijand van Frutos lijkt evenwel Frutos zélf te zijn. Met slechts vier wedstrijden krediet is het vreemd om vast te stellen dat de Argentijn om zijn goede ideeën te realiseren toch de lastigste weg kiest - die van de tactische flexibiliteit. Waarom, als je als trainer midden in het seizoen komt binnengevallen, niet kiezen voor duidelijkheid en trainen op herhaling in plaats van eens zus en dan weer zo te voetballen? Frutos heeft als assistent van Weiler kunnen vaststellen hoe deze kern niet uitblinkt in voetbal-IQ eenmaal de spelers zelf oplossingen moeten bedenken.



Ziedaar ook de kritiek die je wel eens hoort binnen de club: Frutos heeft kwaliteiten, maar hij wil té graag zijn stempel drukken, té hard opvallen. Geldingsdrang. Frutos en Weiler starten weliswaar vanuit een verschillende filosofie - de ene wil de bal, de andere niet -, maar het lijkt of, net als Weiler, Frutos zich belangrijker acht dan zijn spelers.



