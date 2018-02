Onze Chef Voetbal ziet hoe ego's nog te vaak aan de haal gaan met getalenteerde Rouches Stephan Keygnaert

26 februari 2018

08u14 0 Jupiler Pro League Als één topclub in België moet stemmen vóór het behoud van de huidige competitieformat, dan wel Standard. Geen andere topclub in België die zó een vangnet nodig heeft. Standard mist stabiliteit in hun emoties, in hun voetbal, en in hun resultaten. Halen zij play-off 1? On verra.

Le Standard de Liège.

Het is weer die ploeg die niemand onverschillig laat. En dat is altijd een positieve eigenschap. Maar het is tevens een ploeg... - herinner u de weergaloze film 'Heat', uit 1995, met Robert De Niro en Al Pacino in de hoofdrollen, waarin voorts het personage van Val Kilmer voortdurend een andere identiteit aanneemt. Wel, zo is ook Standard en zijn trainer Ricardo Sá Pinto. Ze stappen door het seizoen met verschillende paspoorten. Ze kunnen verleidelijk kijken, maar ook gemeen. Het ene moment voetballen ze met persoonlijkheid, het andere moment zijn ze elke controle kwijt.

