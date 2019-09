Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal ziet Anderlecht negentig minuten lang achter de bal lopen: “Alleen Kompany overleeft dit”



Stephan Keygnaert

22 september 2019

21u55 6 Jupiler Pro League Hoe Anderlecht? Wat Anderlecht? Anderlecht is vanavond nooit in Brugge geweest. Wat u en wij zagen, was een fata morgana. Een andere verklaring zien wij niet voor het ‘voetbal’ van deze paars-witte ploeg. Overklast door Club Brugge.

Soixante-neuf. Zo lang hield Anderlecht het vol. Of beter gezegd: zo lang hield Hendrik Van Crombrugge het vol. 69 minuten. Anderlecht werd he-le-maal onder de voet gelopen in Jan Breydel. Het had een historische korfbaluitslag kunnen zijn. Het verschil in kwaliteit – individueel en collectief – was aangekondigd maar niettemin verbijsterend en ontluisterend.

