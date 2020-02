Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal zag Anderlecht charmeren: “Hoe interessant zou play-off 1 niet kunnen zijn mét paars-wit?” Stephan Keygnaert

07 februari 2020

22u45 1

Lieve kleine piranha. Verscheur me. Hoe verzín je het, Gorki? We blijven het niettemin meezingen, elke keer weer in de Ghelamco. Doorgaans wordt hier elke tegenstander met huid en haar verscheurd – enkel Club Brugge en Antwerp sprokkelden eerder punten. Maar kijk. Anderlecht voetbalde weliswaar zonder de geblesseerde Vincent Kompany, maar mét zijn DNA: de bravoure van de jonkies – Kana, Sardella, Lokonga, Doku, Colassin...

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis