Onze Chef Voetbal: "Wie een beetje kennis van zaken heeft, bevestigt: 'Anderlecht heeft een selectie om hoogstens derde te worden'" Stephan Keygnaert

19 september 2018

Het percentage echtscheidingen in België is vergelijkbaar met het aantal trainersontslagen in de Jupiler Pro League - de helft, ongeveer.

De keuze voor een trainer is een beetje zoals de keuze voor een partner - je gelooft in iemand, je werkt samen aan een relatie, en vervolgens is de uitkomst toch altijd een beetje onvoorspelbaar. À la bonheur.

Wie Brad Pitt en Angelina Jolie bezig zag in Mr & Mrs Smith geloofde in een 'match made in heaven' - en zie nu, de kat krabt de krullen. Real Madrid heeft ooit José Antonio Camacho ontslagen na drie speeldagen. Net zo goed werkt de chemie wél - Nicole en Hugo, Zinédine Zidane en Real Madrid, José Mourinho en Inter, Leonardo Jardim en AS Monaco.

It's a Battlefield.

Waarmee we uitkomen bij Hein Vanhaezebrouck en RSC Anderlecht. Geloven Marc Coucke en Luc Devroe oprecht dat hij hun man is, en zijn zij bijgevolg bereid om te investeren in de samenwerking - ook in kwade dagen? De publieke kritiek van Coucke in zijn tweet na de nederlaag in Racing Genk - "1 op 9 (...) te weinig voor RSCA. Er zit meer voetballend vermogen in deze kern dan we vandaag toonden" - doet (eens te meer) vermoeden van niet.

