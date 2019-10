Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal stelt opnieuw vast dat Club Brugge geen tegenstander heeft in België: “Gezocht: rivaal” Stephan Keygnaert

06 oktober 2019

19u23 11 Jupiler League Geeuw. Club Brugge heeft gewonnen. Voor de verandering. Of het nu tegen groot of klein is. Het is eenzaam aan de top voor Club. Gevolg is dat ook de persartikels nog weinig verrassen. Don’t blame us.

Negen speeldagen ver. Gemaakte doelpunten: 25 (en dan hebben zij nog niet eens efficiënt afgewerkt). Tegentreffers: 3. Punten: 23 op 27. Club Brugge is een wervelwind in de Jupiler Pro League. Vanmiddag was de topper tegen AA Gent beslist na een halfuur. Jess Thorup en iedereen binnen de club klaagden (terecht) over een niet-gefloten strafschop bij 2-0, maar had dat iets uitgemaakt?

