Onze chef voetbal over 'topper' Antwerp-Genk: "In Brussel was Anderlecht tevreden. Hoop doet leven" Stephan Keygnaert

13 februari 2020

22u49 4 Jupiler Pro League Op een spannend einde na, loste de partij de verwachtingen niet in. Alle ‘vedetten’ gaven niet thuis - vooral niet aan Antwerpse zijde. Moraal van het verhaal: Genk loopt niet uit op Anderlecht, dat mag blijven hopen op play-off 1.

Voetballen op donderdagavond: da’s de minimumbetrachting die zowel Antwerp als Racing Genk na de zomer beogen, als u begrijpt wat we bedoelen.

Antwerp ligt op koers, voor de uittredende landskampioen is het doel nog veraf.

Hannes Wolf speelde op de Bosuil voor de rust vanuit de reactie. Dat komen hier wel meer ploegen doen, en allemaal stellen zij vast dat Antwerp zich in haar dadendrang vroeg of laat vergaloppeert en kansen weggeeft.

Nog voor het academisch kwartiertje voorbij was, liet Seck zich in de luren leggen door Onuachu (0-1). Goeie spits voor reactievoetbal, de Nigeriaan. Met zijn lengte en behoorlijke voeten was hij de geknipte toeverlaat voor Dewaest en Co. om hun hete aardappelen door te spelen.

Genk was dramatisch in balbezit, maar zette defensief tenminste nog goed druk vooruit, waardoor Antwerp omzeggens nooit écht in de buurt van Didillon kwam, ondanks het balbezit en het veldoverwicht. Haroun had een kans, Refaelov wilde een dribbel te veel doen.

Wolf kon enkel tevreden zijn dat zijn elftal in de organisatie bleef verdedigen.

Mbokani kan zijn stempel niet drukken, en Lamkel Zé was niet goed. Alleen Benson vond de ruimtes en creëerde dreiging.

De gelijkmaker was dan ook een toevalstreffer. Maehle devieerde met zijn heup een vrijschop in doel (1-1). We waren toen al bijna aan rusten toe.

In Brussel juichte Anderlecht. Zo mocht het wel blijven.

Veel veranderde er niet in het vierde kwartier. Dit was niet het béste Antwerp. Racing Genk voelde nattigheid. Een beetje slinks, de Limburgers. De kwaliteit is té veel afgeroomd. Wolf doet wat ie kan.

Het schoot intussen allemaal weinig op. Benson trapte eens naast.

Antwerp had moeite om zijn wil op te dringen. Meer nog, de controle en de dominantie die het had vóór de pauze raakte het stilaan kwijt. Racing Genk kon aan de bal nu zelfs dreigen. Simpel - het werd éventjes, onder impuls van Bongonda, gedurende tien minuten de betere ploeg. Bolat moest aan de bak.

Een trap van Refaelov was een opflakkering. Maar je had de indruk dat Antwerp met vuur speelde. De defensieve organisatie was broos en de offensieve impulsen waren mager. Bölöni wachtte lang met wisselen.

Mensen, dit was verre van een goede wedstrijd. De midweekse toppers baarden een muis.

U heeft allang door dat dit proza evenzeer langdradig begint te worden. Sans histoire. We kunnen niet uitvinden wat er niet is. Als zelfs Dieu geen zin heeft, weet u het wel.

Nog twintig minuten. Bölöni verving Defour door De Sart - nou ja, daar word je ook niet warm van.

Het voetbal van de G6 is na Nieuwjaar niet om voort te vertellen - mogen we dat stellen? AA Gent vormt daarop misschien de uitzondering, maar dan toch ook als Sven Kums meedoet.

Hola, Bongonda trapte in de handen van Bolat.

En dan. Tóch eens ‘un coup de génie’. Wéérgaloze trap Lamkel Zé, even wéérgaloze save van Didillon - dat is gewoon een goeie doelman, hé, niks meer en niks minder.

Zou het venijn dan in de staart zitten?

Tien minuten voor het einde liep Ito alleen op glorie af. Hij wilde oog in oog met Bolat nog dribbelen en viel (lelijk). De hele Genkse bank schreeuwde om penalty, maar een clear error van ref Boterberg was dit niet, leek ons én de VAR.

Het zorgde voor rumoer - da’s al iéts.

Didillon stak nóg eens een handje tussen Antwerp en de winnende treffer - op een knal van Buta.

Antwerp duwde nog met langeafstandsraketten, maar alles bij elkaar was de draw billijk.

In Brussel is Anderlecht tevreden. Hoop doet leven.

