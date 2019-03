Exclusief voor abonnees Onze chef voetbal blikt vooruit: “Anderlecht kan niet van je winnen... maar je kan wel verliezen van Anderlecht”

Stephan Keygnaert

29 maart 2019

10u47 0

Anderlecht schikt zich als een kameleon naar het resultaat

“Ik heb zelfs de duiven zien landen op de kant waar Sint-Truiden moest aanvallen, omdat daar niks te beleven viel. Dat maakte ik nog nooit mee.”

We zullen Hein Vanhaezebrouck missen. Play-off 1 zonder Hein is als een orkest zonder trompettist. Hij is het zout op de patatten - in zijn persbabbels, zijn interviews, en in de wedstrijden.

Anderlecht maakte een extreme make-over mee sinds zijn ontslag. Bestuursmensen van bezoekende clubs kijken hun ogen uit als zij te gast zijn in de vernieuwde coulissen van het Constant Vanden Stockstadion. “Het is een andere stijl - nu ja, ‘stijl’”, vertelt een CEO van een vooraanstaande club. Met name het gedrag van Marc Coucke tijdens een wedstrijd is vaak een gespreksthema. Anderlecht is volkser geworden.

Ook óp het veld is het lang zoeken geweest naar wat nu de stijl was van Fred Rutten. Saai op Daknam en op de Bosuil, wilskrachtig tegen Club Brugge, frivool tegen Kortrijk. Misschien is de conclusie wel dat Anderlecht geen stijl hééft, maar zich als een kameleon schikt naar het resultaat.

