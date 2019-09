Onze analisten hebben weinig hoop voor Anderlecht: “Geen spits is geen kapstok” Redactie

21 september 2019

Onze analisten Marc Degryse en Jan Mulder zien het somber in voor paars-wit, morgen in de kraker tegen Club Brugge. “Voor Anderlecht is het bijna de schade proberen te beperken”, blikt Degryse vooruit. “In de situatie waarin het zit, met al die jonge mannen... Het is voor mij ook zeer interessant of Kompany er Trebel terug bijneemt. Het wordt voor Anderlecht een moeilijk verhaal. Als Club op niveau is en de kansen afwerkt. Dan heeft Anderlecht een groot probleem. Als er eentje vroeg binnengaat, dan zou het een lange avond kunnen worden voor Anderlecht.”

Mulder beaamt. “Ik draag Anderlecht een warm hart toe, maar ze gaan het heel zwaar krijgen. Ik weet het niet meer. Ze zijn soms heel erg leuk in het voetbalspel, en dan zakt dat weer helemaal weg. Die zwakte kan je het best verwoorden met één woord: ‘spits’. Geen spits betekent geen kapstok waar dat hele elftal aanhangt”.

