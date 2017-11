Onze analist Marc Degryse vindt vernedering in Parijs geen reden tot paniek: "Anderlecht is favoriet" Marc Degryse

08u30 0 Photonews Neymar knalde op slag van rust de 2-0 binnen.

"Ik wil helemaal niet pretentieus klinken, maar als speler ben ik, voor zover ik mij kan herinneren, nooit zó vernederd als Anderlecht dinsdagavond in Parijs. Het was ronduit pijnlijk - een vernedering. Dus, als mensen mij vragen hoelang zoiets in het hoofd van een speler blijft hangen, kan ik alleen maar een vermoeden hebben: 48 uur, of zo. Morgen moet Anderlecht alweer volop gefocust zijn op de topper tegen Club Brugge. Wat mij betreft, is Anderlecht favoriet zondag. Het speelt thuis, er zal wel opnieuw een unieke sfeer hangen, Anderlecht staat altijd recht als het erop aankomt, en bij Club lopen er toch een paar spelers die ik blijf wantrouwen in dit soort wedstrijden... - vult u zelf maar de namen in."